Patria ja Liettua tekevät yhteistyötä panssaroitujen ajoneuvojen hankinnassa.

Patria on valmis tukemaan Liettuaa sen suunnitelmissa hankkia moderneja 6x6 -panssaroituja ajoneuvoja.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että Liettuan tukeminen ajoneuvojen hankkimisessa on osa mahdollista osallistumista Common Armoured Vehicle System (CAVS) -hankkeeseen.

CAVS-hanke perustuu osallistujamaiden oman teollisuuden vahvuuksien hyödyntämiseen sekä tiiviiseen, rajat ylittävään yhteistyöhön.

Monikansallisen hankkeen kautta Patria kertoo voivansa tarjota Liettualle ratkaisun, jossa "yhdistyvät ajoneuvon suorituskyky sekä pitkäaikaiset teolliset ja operatiiviset hyödyt". Ratkaisun todetaan tukevan myös innovointia ja jatkuvaa kehittämistä kumppaneiden kanssa.

– Patrian tiimi on työskennellyt liettualaisten teollisuuden kanssa jo yli vuoden ajan, ja yhteistyö on ollut erittäin myönteistä ja aktiivista. Olemme erittäin tyytyväisiä Liettuan päätökseen valita Patria 6x6 -panssaroitu ajoneuvoalusta CAVS-hankkeen osallistumisen kautta, Patrian Protected Mobility -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Järvinen sanoo.

Suomen ja Latvian yhteistyönä vuonna 2020 käynnistetyn CAVS-ajoneuvohankkeen tavoitteena on tuottaa nykyaikainen 6x6-panssaroitu ajoneuvojärjestelmä, joka perustuu Patria 6x6 -ajoneuvoon.

Hankkeeseen osallistuu tällä hetkellä Suomi, Latvia, Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa ja Yhdistynyt Kuningaskunta.