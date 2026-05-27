Lastenklinikoiden Kummit tuo Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertin toista kertaa Turun Logomoon.
Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonserteista kokoaa keskiviikkona 9. syyskuuta yhteen kotimaan kirkkaimmat tähdet ja tärkeän yhteisen tehtävän: lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon tukemisen koko Suomessa.
Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti nähdään MTV3:lla ja MTV Katsomossa suorana lähetyksenä 9.9. klo 20–22.
Lähetyksessä lasten terveyden asialla esiintyvät muun muassa VIIVI, Elastinen, Komiat sekä Arttu Wiskari ja Suvi Teräsniska.
Elämä Lapselle -artistijulkistukset jatkuvat kesä- ja elokuussa. Konsertissa nähdään useiden tuttujen Kummivaikuttajien ja tähtiartistien ohessa mielenkiintoisia vieraita, lasten terveyden asiantuntijoita sekä pieniä potilaita perheineen.