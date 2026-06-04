Varkaat ovat olleet liikkeellä Joensuussa ja Tohmajärvellä ja murtautuneet omakotitaloihin anastaen omaisuutta ja sotkien paikkoja.

Pohjois-Karjalassa on liikkunut pitkäkyntisiä, sillä sekä Joensuussa että Tohmajärvellä on murtauduttu asumattomiin omakotitaloihin, anastettu omaisuutta ja sotkettu paikkoja.

Poliisin mukaan Joensuun Jalavatiellä sijaitsevaan omakotitaloon on murtauduttu välillä 6. toukokuuta ja 3. kesäkuuta.

Tohmajärven Rauhalantiellä sijaitsevaan omakotitaloon murtauduttiin välillä 1. toukokuuta ja 3. kesäkuuta.

Joensuulla ja Tohmäjärvellä on välimatkaa noin 55 kilometriä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot murroista joko sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai soittamalla vihjepuhelimen numeroon 0295 415 232.