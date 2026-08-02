Toimittaja Rachel Brookes ennusti valtaisaa kuskirulettia formula ykkösiin Essential F1 -podcastissa. Muun muassa Red Bullin Max Verstappen ja McLarenin Oscar Piastri vaihtaisivat maisemaa.

F1-sarja on paraikaa kesätauolla, mutta keskustelu käy kuumana mahdollisten kuskisiirtojen kohdalla. Pitkän uran Sky Sportsin F1-lähetyksissä aiemmin tehnyt Rachel Brookes väläytteli omia ajatuksiaan kuljettajaruletista. Max Verstappen vaihtaisi Red Bullilta Mercedekselle ja Oscar Piastri ottaisi Verstappenin paikan Red Bullilla.

– Uskon edelleen, että Max etsii ulospääsyä, koska hän näyttää kaiken, mihin hän pystyy, ja olemme kaikki vaikuttuneita ja sanomme, että "Max on mahtava", koska hän on sitä. Hän haluaa kuitenkin voittaa taas. Hän ei halua joutua todistamaan, että voi nostaa auton, jonka pitäisi olla kymmenentenä, toiseksi, Brookes sanoi.

– Vaikka se näytti hänelle aiemmin helpolta, hän haluaa silti voittaa. Hän haluaa edelleen pokaalin kotiinsa. Kun otetaan huomioon kaikki ne ihmiset, jotka ovat nyt lähteneet sieltä, niin minusta tuntuu edelleen siltä, että hän katselee ympärilleen ja ajattelee: "Olen tehnyt osani. Olen antanut teille kaiken, mitä pystyin, ja nyt haluan mennä johonkin, missä voin taas voittaa, Brookes totesi.

Brookes uskoo, että Verstappen menee Mercedekselle ja ajaa Kimi Antonellin kanssa. Ferrarilla tulevat olemaan Charles Leclerc ja Lewis Hamilton ja Red Bullilla sekä Isack Hadjar ja Oscar Piastri.

– McLarenilla on mahdollisesti Lando Norris ja George Russell. Uskon, että Fernando Alonso menee ensi vuonna Alpinelle. Carlos Sainz menee Audille ja Franco Colapinto takaisin Williamsille. Ajattelen myös, että Leonardo Fornali pääsee mukaan, mutta en ole sataprosenttisen varma, että mihin, Brookes kertoi.