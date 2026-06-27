Helsinki Pride huipentuu tänään kulkueeseen ja puistojuhlaan. Järjestäjät korostavat erityisesti sateenkaarinuorten tuen tarvetta.
Helsingin kadut täyttyvät tänään kymmenistä tuhansista ihmisistä, kun Helsinki Pride -ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma huipentuu kulkueeseen ja puistojuhlaan.
Helsinki Pride -yhteisön puheenjohtaja Matti Numminen muistuttaa, että tapahtuma on ennen kaikkea mielenosoitus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta.
Tämän vuoden teemaksi on valittu Vapaus kasvaa, sillä Nummisen mukaan sateenkaarinuoret ovat yhteiskunnassa erityisen haavoittuvassa asemassa.
– Haluamme nostaa esiin sen, että sateenkaarinuoret kaipaavat aikuisten tukea. Meidän pitää tehdä enemmän, jotta he kokevat olonsa turvalliseksi tässä yhteiskunnassa, Numminen sanoo.
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Enemmän tukea ja seksuaalikasvatusta
Hänen mukaansa nuoret kaipaavat erityisesti koulussa enemmän esimerkiksi tukea ja seksuaalikasvatusta.
– He kokevat myös verrattain paljon häirintää, valitettavasti.
Numminen arvioi, että tietoa on saatavilla, mutta julkisessa keskustelussa korostuvat aiheet, joihin ei aina perehdytä riittävästi. Asioista tehdään nopeita oletuksia, ja niillä pyritään edistämään omaa agendaa.
– On surullista, jos huomion kohteeksi otetaan esimerkiksi translapset.
Hänen mukaansa tärkeämpää olisi osoittaa aitoa tukea lapsille ja nuorille.
– Tuettaisiin heidän omassa kasvussaan omaksi itsekseen sellaisina ihmisinä kuin he itse haluavat olla, Numminen sanoo.