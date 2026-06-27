Love Island Suomi -finaalin voittaneet Jenni ja Ilmari olivat iloisia, mutta yllättyneitä voitostaan.

Love Island Suomi -kauden voittivat tänä vuonna Jenni, 26, ja Ilmari, 27. Pari oli häkeltynyt voitostaan, joka selvisi 26. kesäkuuta nähdyssä finaalissa.

Jenni ja Ilmari iskivät silmänsä toisiinsa jo ensimmäisenä päivänä, kun saarelaiset astelivat villaan.

Pari löysi nopeasti yhteisen kemian, mutta Jennillä oli mennä kerran jos toisenkin hermot Ilmarin hitaaseen etenemiseen suhteen henkisellä puolella. Jenni ja Ilmari päättivät jatkaa tapailua myös ohjelman jälkeen.

Kaksikko kertoi MTV Uutisten haastattelussa finaalipäivänä, että ovat yhä onnellisesti yhdessä etäsuhteesta huolimatta.

Suuri käänne heidän suhteessaan tapahtui juuri ulkomaailmassa.

– Jännitin todella paljon, miten meille käy ulkomaailmassa. Ilmari kuitenkin näytti minulle kaikin keinon, että hän todella haluaa olla kanssani. Se yllätti minut. Tässä me oikeasti ollaan yhdessä ja meillä menee kaikki tosi hyvin, Jenni kertoi.

– Tällä hetkellä Jenni asuu Helsingissä ja itse asun Lahdessa. Ajatuksissa on kyllä muuttaa saman katon alle. Haluamme nauttia nyt tästä hetkestä, kun tämä koko rumba on ohi ja tilanne rauhoittuu ja voimme tehdä pariskunta ihan normaaleja juttuja, Ilmari sanoi.