Kymmenettuhannet ihmiset marssivat Helsingissä ihmisoikeuksien puolesta.
Helsinki Pride -kulkue on lähtenyt liikkeelle Senaatintorilta. Kulkueeseen on arvioitu osallistuvan kymmeniätuhansia osallistujia.
Kulkue lähti liikkeelle puoliltapäivin. Sen reitti päättyy Kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlalla. Poliisin mukaan puistojuhlaan odotetaan osallistuvan ainakin 50 000 ihmistä.
MTV Uutiset Live seurasi kulkueen lähtöä suorana. Tallenne on katsottavissa jutun alussa olevalta videolta. Toinen suora lähetys nähdään Kaivopuistosta noin kello 14.
Kulkueen järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin satatuhatta ihmistä. Viime vuonna kulkueeseen osallistui poliisin arvion mukaan niin ikään yli 100 000 ihmistä.
Helsinki Pride -yhteisön hallituksen puheenjohtaja Matti Numminen sanoo, että kenenkään ei pitäisi joutua odottamaan aikuisuuteen, ennen kuin voi olla itsestään ylpeä.
– Sateenkaarinuorille kasvurauha ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Se vaatii aktiivisia tekoja niin ympärillä olevilta aikuisilta kuin muilta nuorilta.
4:11Helsinki Pride -yhteisön hallituksen puheenjohtaja Matti Numminen haastattelussa.