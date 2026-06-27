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Näin Love Island -pareille kävi, kun kamerat sammuivat – he ovat ovat edelleen yhdessä

Love Island Suomi -finaali nähtiin 26. kesäkuuta. Mitä pareille kuuluu nyt, kun kuvauksista on yli puoli vuotta?

Julkaistu 31 minuuttia sitten

Love Island -voittaja on nyt selvillä. Miten finaalissa olleille pareille kävi, kun kamerat sammuivat? Love Island Suomi -ohjelma päättyi perjantaina 26. kesäkuuta jännittävään finaaliin, ja katsojat äänestivät voittoon Jennin ja Ilmarin. Pariskunta kuittasi voitostaan 25 000 euroa. Ohjelma kuvattiin viime syksynä Espanjassa, joten kuvauksista on ehtinyt vierähtää jo yli puoli vuotta. MTV Uutiset tapasi parit heti finaalin jälkeen ja selvitti, mitä heidän suhteeseen kuuluu nyt. Lue lisää: Tässä on Love Islandin voittajapari Jenni & Ilmari Jenni ja IlmariMTV Oy / Sara Maaria Peltonen Kauden voittajat Jenni ja Ilmari kertoivat MTV Uutisten haastattelussa finaalipäivänä, että ovat yhä onnellisesti yhdessä etäsuhteesta huolimatta. Suuri käänne heidän suhteessaan tapahtui juuri ulkomaailmassa.

– Jännitin todella paljon, miten meille käy ulkomaailmassa. Ilmari kuitenkin näytti minulle kaikin keinon, että hän todella haluaa olla kanssani. Se yllätti minut. Tässä me oikeasti ollaan yhdessä ja meillä menee kaikki tosi hyvin, Jenni kertoi.

– Tällä hetkellä Jenni asuu Helsingissä ja itse asun Lahdessa. Ajatuksissa on kyllä muuttaa saman katon alle. Haluamme nauttia nyt tästä hetkestä, kun tämä koko rumba on ohi ja tilanne rauhoittuu ja voimme tehdä pariskunta ihan normaaleja juttuja, Ilmari sanoi.

8:19 Katso videolta kaksikon tuoreet kuulmiset!

Eetu & Sanna

Sanna ja EetuMTV Oy / Sara Maaria Peltonen

Eetu ja Sanna kertoivat yhdessä MTV Uutisten haastattelussa, miten suhde eteni Suomessa.

– Kyllä me olemme yhdessä edelleen. Olemme odottaneet kovasti tätä hetkeä, ettei meidän tarvitse enää salailla suhdettamme, Eetu kertoi onnellisena.

– Asumme vielä eri kodeissa, mutta vietämme todella paljon yhdessä aikaa. Voisi sanoa melkein, että vietän enemmän aikaa Jyväskylässä Eetun luona kuin kotonani. Yhteenmuutto on suunnitelmissa, etäsuhde alkaa jo riittämään, Sanna kertoi.

6:23 Katso videolta parin haastattelu!

Pärnian & Sharp

Pärnian ja SharpMTV Oy / Sara Maaria Peltonen

Pärnian ja Sharp kertoivat MTV Uutisten haastattelussa, mikä on suhteen tilanne nyt. Sharp asuu Ruotsissa ja Pärnian Tallinnassa. Pari kertoo, että etäisyys koitui heidän kohtalokseen.

– Oltiin pari kuukautta kimpassa, kunnes me erottiin. Ehkä se etäisyys oli liikaa. Olemme kuitenkin ystäviä ja kaikki välillämme on tosi hyvin.

– Niin kuin yksi legenda kerran sanoi, niin en kommentoi, Sharp puolestaan totesi.

3:46 Katso videolta ex-parin tuoreet kuulmiset!

Henri & Sofia

Sofia ja HenriMTV Oy / Sara Maaria Peltonen

Henri ja Sofia paljastavat MTV Uutisten haastattelussa, miten suhde muuttui kuvausten jälkeen ja mitä heille kuuluu nyt, kun kuvauksista on yli puoli vuotta.

– Jatkoimme yhdessä alkuun. Vietimme aluksi hetken Helsingissä ja sitten palasimme kotipaikkakunnillemme. Siitä alkoi yhteinen arki, jota kesti noin kolme kuukautta. Sitten tulimme siihen lopputulokseen, että emme ole niitä oikeita toisillemme kuitenkaan, Henri kommentoi.

– Se ulkomaailma on vain niin erilainen, vaikka sitä voisi kuvitella, ettei se ole niin. Ulkomaailmassa huomasimme, että suhteemme ei vain toiminut, Sofia sanoi.

Eropäätös oli Henrin ja Sofian mukaan yhteinen.

– Kyllä se ehkä enemmän Sofian puolelta tuli, mutta yhteinen se oli. Sanotaanko näin, että Sofia teki aloitteen ja sanoi sen ääneen, Henri sanoo.

6:24 Katso videolta, millaiset välit kaksikolla on nyt.

Love Island Suomi -finaali MTV Katsomossa! Love Island Suomi -ohjelma kuvataan jälleen tulevana syksynä ja haku tulevalle kaudelle on auki enää viikon verran!

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.

Näin Love Island -pareille kävi, kun kamerat sammuivat | MTV Uutiset