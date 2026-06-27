– Jännitin todella paljon, miten meille käy ulkomaailmassa. Ilmari kuitenkin näytti minulle kaikin keinon, että hän todella haluaa olla kanssani. Se yllätti minut. Tässä me oikeasti ollaan yhdessä ja meillä menee kaikki tosi hyvin, Jenni kertoi.
– Tällä hetkellä Jenni asuu Helsingissä ja itse asun Lahdessa. Ajatuksissa on kyllä muuttaa saman katon alle. Haluamme nauttia nyt tästä hetkestä, kun tämä koko rumba on ohi ja tilanne rauhoittuu ja voimme tehdä pariskunta ihan normaaleja juttuja, Ilmari sanoi.
8:19Katso videolta kaksikon tuoreet kuulmiset!
Eetu & Sanna
Sanna ja EetuMTV Oy / Sara Maaria Peltonen
Eetu ja Sanna kertoivat yhdessä MTV Uutisten haastattelussa, miten suhde eteni Suomessa.
– Kyllä me olemme yhdessä edelleen. Olemme odottaneet kovasti tätä hetkeä, ettei meidän tarvitse enää salailla suhdettamme, Eetu kertoi onnellisena.
– Asumme vielä eri kodeissa, mutta vietämme todella paljon yhdessä aikaa. Voisi sanoa melkein, että vietän enemmän aikaa Jyväskylässä Eetun luona kuin kotonani. Yhteenmuutto on suunnitelmissa, etäsuhde alkaa jo riittämään, Sanna kertoi.
6:23Katso videolta parin haastattelu!
Pärnian & Sharp
Pärnian ja SharpMTV Oy / Sara Maaria Peltonen
Pärnian ja Sharp kertoivat MTV Uutisten haastattelussa, mikä on suhteen tilanne nyt. Sharp asuu Ruotsissa ja Pärnian Tallinnassa. Pari kertoo, että etäisyys koitui heidän kohtalokseen.
– Oltiin pari kuukautta kimpassa, kunnes me erottiin. Ehkä se etäisyys oli liikaa. Olemme kuitenkin ystäviä ja kaikki välillämme on tosi hyvin.
– Niin kuin yksi legenda kerran sanoi, niin en kommentoi, Sharp puolestaan totesi.
3:46Katso videolta ex-parin tuoreet kuulmiset!
Henri & Sofia
Sofia ja HenriMTV Oy / Sara Maaria Peltonen
Henri ja Sofia paljastavat MTV Uutisten haastattelussa, miten suhde muuttui kuvausten jälkeen ja mitä heille kuuluu nyt, kun kuvauksista on yli puoli vuotta.
– Jatkoimme yhdessä alkuun. Vietimme aluksi hetken Helsingissä ja sitten palasimme kotipaikkakunnillemme. Siitä alkoi yhteinen arki, jota kesti noin kolme kuukautta. Sitten tulimme siihen lopputulokseen, että emme ole niitä oikeita toisillemme kuitenkaan, Henri kommentoi.
– Se ulkomaailma on vain niin erilainen, vaikka sitä voisi kuvitella, ettei se ole niin. Ulkomaailmassa huomasimme, että suhteemme ei vain toiminut, Sofia sanoi.
Eropäätös oli Henrin ja Sofian mukaan yhteinen.
– Kyllä se ehkä enemmän Sofian puolelta tuli, mutta yhteinen se oli. Sanotaanko näin, että Sofia teki aloitteen ja sanoi sen ääneen, Henri sanoo.
6:24Katso videolta, millaiset välit kaksikolla on nyt.
Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.