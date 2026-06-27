Suomalaisten luottamus droonintorjuntaan on verrattain vahvaa.
Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta drooneilta, kertoo Uutissuomalainen.
Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia drooneilta.
Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonintorjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn.
Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi tuhat satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.