Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville jatkaa Akropolis-rallin kärjessä, mutta hänen johtonsa on kaventunut aamun kahdella ensimmäisellä pätkällä.

Toyotan ranskalaiskuljettaja Sebastien Ogier vaanii 4,9 sekunnin päässä. Hyundain ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmaux on kolmantena, mutta eroa kärkeen on 45,5 sekuntia.

Toyotan suomalaiskuljettaja Sami Pajari kärsi eilen auton hyytymisestä ja rengasrikosta. Hän on jäänyt kärjestä lähes neljä minuuttia ja ajaa jämäpisteistä.

Lauantaina ajetaan vielä neljä erikoiskoetta. Kilpailu päättyy sunnuntaina.

EK 9 Kolines (21,3 km)