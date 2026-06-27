Sami Pajarin haastava viikonloppu sai jatkoa, kun hän pyörähti Kreikan MM-rallin 10. erikoiskokeella.

Pajarin kilpailu meni pieleen jo perjantaina, eikä vaikeuksilta vältytty lauantainakaan.

Pajari pyörähti ympäri 10. erikoiskokeella ja jäi 22,8 sekuntia Thierry Neuvillen pohja-ajasta. Virheen seurauksena kokonaistilanteessa Pajarin edellä kahdeksantena oleva Dani Sordo kasvatti kaksikon välisen eron 28,8 sekuntiin.

– Oli yllättävän mutainen tuo loppu. Yhdessä hitaassa mutkassa vain nappasi kiinni ja pyörähdimme. Ehkä olisi ollut mahdollisuus pelastaa tilanne, mutta katsojat olivat niin lähellä, että minun oli varmistettava, että pysyn tiellä, Pajari kertoi.

Kisan kärjessä Neuville venytti johtoaan 1,4 sekunnilla. Sebastien Ogier on nyt 6,3 sekuntia belgialaisen takana.

EK 10 Menalo Mt 1 (15,01 km)