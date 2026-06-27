Kreikan MM-rallin seitsemännellä erikoiskokeella nähtiin perjantai-iltana hengenvaarallinen tilanne, kun Espanjan Alejandro Cachon sai valtavan kivenmurikan tuulilasiinsa.

Cachon tuli seitsemännen erikoiskokeen maaliin jättimäinen särö tuulilasissaan. Maalihaastattelussa Cachon kertoi oman näkemyksensä tapahtumasta.

– Toivon, että näin ei käynyt, mutta vaikuttaisi siltä, että joku heitti meitä jollain. Se tapahtui keskellä suoraa. Se oli pelottava tilanne.

Lähetyksessä näytetyn videokuvan perusteella Cachon vaikuttaisi olevan täysin oikeassa. Tien reunasta puiden keskeltä lentää iso kivi suoraan auton tuulilasiin.

– Senhän heittää joku. Eihän se nyt tuolta tule mitenkään, MTV Urheilun selostaja Tomi Tuominen toteaa lähetyksessä.

– Ihan karseaa. Ei tuollaista toimintaa kiitos. Tuossa järki päähän. Huh huh. Onneksi ei tu llut autoon sisälle, koska tuo oli jo niin iso lovi tuossa lasissa. Oi oi. Onneksi ei käynyt tuon pahemmin. Katsojilla on myös vastuu toimia vastuullisesti, eikä tämä ollut vastuullista toimintaa, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa kommentoi.

Dirtfishin tietojen mukaan Kansainvälinen autourheiluliitto FIA on aloittanut tutkinnan tapauksesta. Myös rallijärjestäjät julkaisivat tilanteesta oman vastineensa.

– Teemme tiivistä yhteistyötä FIA:n ja poliisin kanssa selvittääksemme todella, mitä oikein tapahtui. Kilpailijoiden, toimihenkilöiden, vapaaehtoisten ja katsojien turvallisuus on meille prioriteetti.