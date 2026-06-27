Argentiinan supertähti Lionel Messi ei tule olemaan joukkueensa avauskokoonpanossa lauantain Jordania-ottelussa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni kertoi asiasta ottelua edeltävässä lehdistötilaisuudessa.
– Leo aloittaa penkiltä. En paljasta vielä lopullista avauskokoonpanoa, mutta Leo tulee kehiin myöhemmin, .