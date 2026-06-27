– Pomsky on design-risteytys, joka tehdään tarkoituksella kahden rodun yhdistelmänä. Niitä on ollut jo 1990-luvulta asti Yhdysvalloissa, missä ne trendaa kovasti somessa, kertoo eläinlääkäri Juha Kallio MTV Uutisille.
Koko ja luonne vaikeita ennustaa
Kallion mukaan pomskyn vanhemmat ovat hyvin erilaisia. Pomeranian on pieni seurakoira, kun taas siperianhusky on isompi käyttökoira. Ensimmäisen sukupolven risteytyksissä lopputulos voi olla arvaamaton.
Pomskyjen suosio on kasvanut myös Suomessa, vaikka pomsky ei ole virallisesti tunnustettu rotu.
– Huskyn liikunnan tarve on valtava ja koko suuri, kun taas pomeranian on sylikoira. Omistaja ei voi etukäteen tietää, minkälaisen koiran saa, Kallio painottaa.
Pomsky-koirat nousivat puheenaiheeksi Jukka ja Chachi Hildénin hankittua sellaisen eläinsuojelurikoksesta tuomitulta kasvattajalta.
Myös luonne-erot voivat olla suuria. Pomeraniat ovat usein terhakoita ja eläväisiä, kun taas huskyt ovat rauhallisempia ja pidättyväisempiä.
– Luonne ei ole kauheasti ennustettavissa, ja omistajille voi tulla isoja yllätyksiä, Kallio sanoo.
Ensimmäinen sukupolvi vaatii keinosiemennyksen
Pomskyjen ensimmäisen sukupolven kasvatus vaatii keinosiemennystä, koska pomeranian on niin pieni, ettei se voi turvallisesti kantaa suurikokoisia pentuja. Suomessa keinosiemennyksen saa tehdä vain eläinlääkäri. Kallio näkee koiran keinosiemennyksessä eettisen ongelman.
– Uuden rodun aikaansaaminen ei ole keinosiemennysperuste, jota itse hyväksyisin, Kallio toteaa.
Husky-emäkään ei voi tulla tiineeksi luonnollisin keinoin pomeranian-uroksen kanssa kokoeron vuoksi.
Eläinlääkäri Juha Kallion näkee design-rotujen keinosiemennyksessä eettisen ongelman.
Hildénien koirahankinta on herättänyt laajaa keskustelua myös siksi, että heidän käyttämänsä kasvattaja on aiemmin tuomittu eläinsuojelurikoksesta. Jukka Hildén on puolustanut valintaansa ja korostanut koiran terveyttä ja luonnetta.
Jalostuksen lieveilmiöitä
Kallio muistuttaa, että koirarotuja on jo satoja ja uusia design-rotuja syntyy usein erikoisuuden tai rahan tavoittelun vuoksi. Pomsky-pentu voi maksaa Suomessa tuhansia euroja.
– Kumpikaan ei ole hyvä perusta risteytysjalostukselle. Nämä ovat koirajalostuksen lieveilmiöitä, Kallio sanoo.
Hän huomauttaa, että vaikka pomskyissä voidaan aluksi hyödyntää molempien kantarotujen risteytyksiä, usein jalostus siirtyy nopeasti siihen, että yhdistetään vain jo olemassa olevia pomskyja keskenään.
Tämä johtaa siihen, että geenipohja kapenee ja samat ongelmat toistuvat kuin muissakin rotukoirissa. Sama ongelma toistuu myös muissa design-roduissa, kuten labradorinnoutajan ja villakoiran yhdistelmässä labradoodlessa.
– Ei tarvitsisi yhtään uutta rotua, koska niihin rikastuu pikkuhiljaa samanlaisia ongelmia kuin kaikissa muissakin, kun populaatio on pieni ja suljettu, Kallio toteaa.
Monilla rotukoirilla on sairauksia ääripiirteiden ja kapean geenipoolin vuoksi.
Eläinlääkäri toivoo, että jalostuksessa keskityttäisiin olemassa olevien rotujen terveyden parantamiseen ja geenipohjan laajentamiseen niiden tehokkaalla risteytyksellä.
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Pauliina Ainasoja on MTV Uutisten toimittaja. Hän työskentelee pääosin some-tiimissä, eli hänen sisältöjään näkee TikTokissa ja Instagramissa sekä MTV Uutisten verkossa ja Asian ytimessä.doc -dokumenteissa. Häntä kiinnostavat yhteiskunnalliset, arjen talous- ja eläinaiheet. Juttuvinkit ovat tervetulleita sähköpostitse.