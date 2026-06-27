Eläinlääkäri: Pomsky-koirassa useita ongelmia – "Ei voi etukäteen tietää, minkälaisen koiran saa"

Pomeranian ja Siperian huskyn yhdistelmä pomsky ei ole virallinen koirarotu.

Pomeranian ja Siperian huskyn yhdistelmä pomsky ei ole virallinen koirarotu.

Julkisuudesta tuttu pariskunta Jukka ja Chachi Hildén ovat herättäneet keskustelua hankkimalla pomsky-koiran . Pomsky on pomeranianin ja siperianhuskyn risteytys, jota ei luokitella viralliseksi roduksi.

– Jos tehdään ensimmäisen sukupolven risteytyksiä kahden näin erilaisen rodun välillä, ei voida oikein ennustaa, mitä sieltä tulee. Koko ja luonne voivat vaihdella paljon, Kallio sanoo.