Amanda Johansson on joutunut kärsimään siitä, että hän pelaa jääkiekkoa myös miesten joukkueessa. Ruotsalaismaalivahti on saanut vastustajilta järkyttäviä ja täysin ala-arvoisia kommentteja.
Amanda Johansson pelaa Ruotsissa harvinaisesti jääkiekkoa sekä naisten että miesten sarjassa: naisissa pääsarja SDHL:ssä ja miehissä viidennellä tasolla division 3:ssa.
24-vuotiaalla maalivahdilla on menossa uransa neljäs kausi miesten joukkueessa ja kolmas Tidaholms HF:ssä.
"Mitä hittoa he oikein ajattelevat?"
Johansson jakaa pukukopin miespelaajien kanssa, kunnes on suihkun aika.
– Lähes kaikki ensimmäiseltä vuodeltani ovat yhä mukana, joten olemme tunteneet toisemme pitkään. He ovat huipputyyppejä, maalivahti sanoo Expressenille.
Alkuun miespelaajilla oli kuitenkin ennakkoluuloja. Johansson kertoo kuulleensa jälkikäteen, miten he olivat puhuneet toisilleen.
– Ovatko valmentajat tyhmiä? Mitä hittoa he oikein ajattelevat? Tyttö?