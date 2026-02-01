Alkuun miespelaajilla oli kuitenkin ennakkoluuloja. Johansson kertoo kuulleensa jälkikäteen, miten he olivat puhuneet toisilleen.

Amanda Johansson on joutunut kärsimään siitä, että hän pelaa jääkiekkoa myös miesten joukkueessa. Ruotsalaismaalivahti on saanut vastustajilta järkyttäviä ja täysin ala-arvoisia kommentteja.

Jo ensimmäisten harjoitusten jälkeen tilanne kuitenkin muuttui. Pelaajat näkivät, etteivät kiekot noin vain uponneet Johanssonin selän taakse. He vetivät sittemmin sanansa takaisin.

Törkeyksiä

Moiseen olisi hänen mukaansa helppo vastata, mutta toisinaan hän on ollut sokissa kuullessaan asioita, joihin ei ole tottunut ja joihin ei tiedä, miten pitäisi reagoida.