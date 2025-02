Seksistiset törkyhuudot omaan arvoonsa – Meeri Räisänen kertoo, millaista on pelata naisena miesten kiekkosarjassa: "24/7/365"

Suomen parhaisiin maalivahteihin lukeutuva Meeri Räisänen on pelannut naispuoliseksi jääkiekkoilijaksi harvinaisen paljon miesten joukkueissa. Moninkertainen arvokisamitalisti kertoo MTV Urheilulle tästä arjesta ja avaa suuren tavoitteensa jäljellä olevalle uralleen.

Lukemattomien arvokilpailujen lisäksi neljässä eri maassa naisten huippusarjoissa pelannut Räisänen, 35, pysäyttää kiekkoja toista kauttaan miesten II-divisioonassa laukaalaisen Gladiators HT:n maalivahtina. Räisänen oli jo aiemmin urallaan tahkonnut kahtena kautena 2015–17 miesten Suomi-sarjaa, minkä lisäksi hän on pelannut useina sesonkeina otteluita poikajuniorijoukkueissa.

Räisänen halusi pohjoisamerikkalaisessa PHF-liigassa viettämänsä kauden 2022–23 jälkeen nähdä, mitä tapahtuisi naisten uuden ammattilaissarja PWHL:n ensimmäisessä varaustilaisuudessa. Kun varaus jäi syksyllä 2023 tulematta eikä aika ollut Räisäsen sanojen mukaan oikea, hän halusi jäädä Suomeen.

Laukaalainen Gladiators pyysi Räisästä paikkaamaan maalivahtivajettaan, ja sopimus miesten II-divisioonajoukkueen kanssa syntyi, kun Räisänen tunsi heti luottamuksen vallinneen puolin ja toisin.

– Liityin joukkueeseen avoimin mielin. Olin sellaisessa tilanteessa elämässä, että halusin saada urheilusta ja pelaamisesta nauttimisen takaisin. Kaikki alkoi rullata, aloin taas voida hyvin ja se alkoi näkyä kentälläkin, minkä jälkeen vastuuta tuli, Räisänen kertoo.

Törkyä

Ensimmäisen Gladiators-kauden seitsemän runkosarjaottelua sujuivat mainiolla torjuntaprosentilla 90,4. Pudotuspeleissä Räisänen torjui viisi ottelua 87,9 prosentin varmuudella ja joutui sietämään myös seksistisiä solvauksia.

Räisästä mollattiin Suonenjoella pelatussa puolivälieräottelussa alatyylisin ja -arvoisin ilmauksin. Hallissa tehtiin myös useita kuulutuksia huutelun lopettamiseksi, Keskisuomalainen viime keväänä uutisoi.

Räisäsen ihon alle solvaukset eivät päässeet. Törkyhuudot ovat hänelle tuttuja jo Suomi-sarja-ajoilta, jolloin niitä kantautui hänen korviinsa paljonkin.

– Silloin asia oli vielä uudempi, nykyään tilanne on normalisoituneempi ja sitä tapahtuu harvemmin. Ehkä eniten harmittaa urheilun puolesta, ettei olla vielä siinä, että sukupuolesta riippumatta paras valitaan rooliin kuin rooliin. Minuun henkilökohtaisesti huudot eivät vaikuta.

Räisänen haluaa olla omalla toiminnallaan muuttamassa ennakkoasenteita. Hän on myös huomannut ilahduttavaa edistystä ja kiteyttää suhtautumisen häneen miesten joukkueiden pelaajana parantuneen uran varrella paljon.

Räisänen setvii, että vastustajat ovat esimerkiksi tulleet Gladiators-kausina muutamankin kerran heittämään tilanteiden jälkeen hyväntahtoisesti läppää, jos he eivät ole onnistuneet maalinteossa. Maalivahti arvostaa niin ikään henkeä Gladiators-yhteisössä.

– Myös ne hetket ja kohtaamiset, kun katsomossa juniorit kyselevät, jos en pelaa, että miksen pelaa ja koska pelaan, sekä se, että aikuiset tulevat juttelemaan ja antavat arvostusta, saavat fiiliksen, että olen todella osa yhteisöä ja merkitsen.

"Olivat valmiita puolustamaan ensimmäisestä päivästä alkaen"

Lukuisissa arvokisoissa urallaan pelannut Meeri Räisänen on Suomen tunnetuimpia naisjääkiekkoilijoita.HHOF-IIHF Images/All Over Press

Miesten ja poikien joukkuearki on ollut Räisäsen mukaan kaikissa hänen edustamissaan seuroissa hyvää. Monien Gladiators-joukkuekavereiden kanssa hän oli pelannut jo aiemmin samassa joukkueessa, joko 2010-luvun puolivälissä Suomi-sarjan D-Kiekossa tai kaudella 2021–22 JYPin U20-ikäisten akatemiajoukkueessa, mikä edesauttoi sopeutumista entisestään.

– Aluksi oli uusien kanssa luonnollisesti hakemista, kuinka toimitaan, mutta kaikki on mennyt erittäin hyvin. Hallilla on käytännön syistä järjestetty toinen koppi, jossa pääsen vaihtamaan vaatteet, mutta muuten olen joukkueen mukana normaalisti.

– Joukkue ja kapteenisto eritoten tukivat alusta saakka ja olivat valmiita puolustamaan ensimmäisestä päivästä alkaen, sillä ulkopuolisia epäilijöitä taisi myös olla.

Osoituksena arvostuksesta Räisänen on nyt itse kapteenistossa: hänet nimettiin täksi kaudeksi Gladiatorsin varakippariksi.

– Se oli erittäin suuri kunnia ja luottamuksen osoitus. Koin, että sain olla ympäristössä täysin oma itseni, sekä panokseni ja persoonani huomattiin.

Henkilöbrändi

Mitkä seikat saivat Räisäsen jatkamaan toisenkin kauden miesten II-divisioonassa?

– Urheilullisesti pelit ovat kovia ja kehittäviä. Olen luonut arjen, joka haastaa minua urheilijana. Hain ja pääsin myös urheiluakatemian aamuharjoitteluun. Myös fysiikkavalmentajani Peetu Lehmus on Suomessa, joten arkeni on laadullisesti oman kehitykseni kannalta erittäin hyvää. Lisäksi joukkuehenkemme on loistava, ja voin ympäristössä hyvin.

– Toki mietin aina parasta mahdollista ratkaisua kehityksen kannalta, mutta kun ikää tulee, myös muut asiat nousevat vaakakuppiin.

Taloudellinen yhtälö voisi olla yksi pulmista, mutta Räisänen on ahertanut myös aktiivisella sisällönluonnillaan sosiaalisessa mediassa ja saanut yhteistyökumppaneita. Räisäsellä on Instagramissa jo lähes 40 000 seuraajaa, ja hän on ollut tuoreeltaan urheilumarkkinoinnin startup 10.teamin viime vuonna koostaman listan mukaan Suomen kaupallisesti kiinnostavin naispuolinen jääkiekkoilija.

– Olen alusta saakka ollut tietoinen naisjoukkueurheilijan taloudellisesta tilasta ja haasteista. Siksi olen määrätietoisesti halunnut luoda tavan, eli henkilöbrändin, jolla pystyn huippu-urheilemaan ja maksimoimaan kehittymisen ja samalla tarjoamaan näkyvyyttä yhteistyökumppaneille. Haastavaa se on silti, mutta mahdollista.

– Isoin kiitos kuuluu alun perin äidille ja isälle lapsuuden ja nuoruuden urheilun mahdollistamisesta, ja sen jälkeen yhteistyökumppaneille, sponsoreille ja markkinointikumppanuuksilleni.

"Löytää syvempää itseään ja oppii itsestä paljon"

Meeri Räisänen tositoimissa Suomen maalilla Kanadaa vastaan Pekingin olympialaisissa 2022.2022 Getty Images

Tahkoamiensa miesten pelien tasostakin Räisäseltä kuulee mielellään lisää.

Hän on kuullut myös epäilyjä, että pärjäisi siksi, että kyse on "vain kakkosdivarista". Toisaalta lohkon kärkijoukkueissa, Gladiatorsin ohella esimerkiksi Heinolan Peliitoissa, on monia SM-liiga- ja Mestis-taustaisia pelaajia, ja otteluissa on kehissä jopa AHL-taustaisia pelimiehiä.

Tällä kaudella yhdeksän ottelua torjuntaprosentilla 88,7 tahkonnut Räisänen vertaa pelaamiaan miesten II-divisioonan pelejä laadukkaisiin naisten matseihin.

– Kun vertaa esimerkiksi sarjamme top4-joukkueiden keskinäisiä pelejä, ne vastaavat isosti kansainvälisiä naisten huippupelejä. Miesten ja naisten fysiikan eron takia laukaukset ja vauhti ovat luonnostaan kovempia, jolloin reaktioaika on lyhyempi ja tilanteet nopeampia. Minun pitää naisena olla fysiologisestikin huippu-urheilija 24/7/365 ja harjoitella sen mukaan pysyäkseni mukana tällä tasolla.

Räisäselle tuttu Suomi-sarja on vielä porrasta ylempänä, mutta hän kokee II-divisioonassa pelaamisen itselleen parempana vaihtoehtona.

– Naisen fysiologialla kestää luonnostaankin jo palautua minulle kovista peleistä, ja taso haastaa sopivasti muttei ole liian kova, jotta pärjään. Myös se vaikuttaa, että pääsen tässä sarjassa pelaamaan enemmän kuin pääsisin sarjaporrasta ylempänä. Kun on kokenut ja nähnyt, osaa arvioida, mikä on itselle järkevin ratkaisu.

Eivätkä haasteet ole Räisästä lannistaneet. Niitä kohti on menty. Maalivahti on oppinut miesten kanssa pelatessaan periksiantamattomuutta.

– Olen ymmärtänyt, että kun kulkee omaa polkua ja astuu mukavuusalueelta pois, löytää syvempää itseään ja oppii itsestä paljon.

Painavaa paljon urallaan nähneen huipun tekstiä. Kenties entistä useampi kollegakin voisi tarttua mahdollisuuteen pelata miesten tai poikien joukkueessa sikäli kuin moinen sauma avautuu.

– Suosittelen ehdottomasti astumaan mukavuusalueelta pois. Miesten ja poikien kanssa pelaaminen ja harjoittelu kehittää totta kai urheilullisesti mutta kasvattaa eritoten henkisesti. Pitää myös osata kohdata ja käsitellä ulkopuolisia asioita, kyse ei ole pelkästään pelaamisesta. Mikäli siihen uskaltaa lähteä ja kohdata ne sekä puskea niiden läpi, on kaikki sen arvoista.

Tavoitteena pelata vielä arvokisoja

Nähdäänkö Meeri Räisänen koppaamassa kiekkoja vielä Naisleijonien maalilla?HHOF-IIHF Images/All Over Press

Moni ei ole välttämättä parasta Räisästä vielä päässyt tolppien välissä näkemään. Veräjänvartija kokee harjoittelunsa ja urheilullisuutensa edistyneen viime vuosina entisestään.

– Olen tähänkin saakka aina harjoitellut kovaa, mutta nyt olemme valmentajien ja fysiikkavalmentajani kanssa järkeistäneet sitä vielä lisää ja hioneet yksityiskohtia laadukkaammiksi. Tavoitteeni on aina ollut treenata itseäni varten ja tehdä itsestäni parempi urheilija, ja tässä on onnistuttu vuosi vuodelta.

Räisänen haluaa jatkaa kehittymistään ja urheilla niin kauan kuin hänellä riittää paloa.

– Se ei ole itsestään selvää, kun uraa on takana jo 30 vuotta.

Liekki kuitenkin lepattaa vahvasti. Maajoukkueessa edellisen kerran vuonna 2022 pelannut Räisänen avaa suureksi tavoitteekseen loppu-uralleen palata vielä Naisleijoniin ja edustaa Suomea MM- sekä olympiatasolla.

Kaksi olympia- ja kaksi MM-pronssia urallaan saavuttanut pelaaja on ollut maajoukkueen kanssa yhteyksissä viime kesästä lähtien ja kuvailee keskusteluyhteyttä hyväksi. Välit Naisleijonien päävalmentaja Juuso Toivolaan ovat olleet Räisäsen sanoin myös luottamukselliset ja rehelliset.

Toivola valottaa jutelleensa tuoreeltaan tammikuussakin Räisäsen kanssa. Naisleijonien tuoreimpiin tapahtumiin on valittu erinomaisesti maajoukkueessa hiljakkoin esiintyneitä maalivahteja, mutta Toivola sanoo, että Räisäsen otteet ovat olleet muiden veskarien tavoin seurannassa eikä maajoukkueovea ole suljettu.

– Meillä on maalivahdeista, niin kuin muistakin pelipaikoista listat, keitä me seuraamme. Tarkkailemme kaikkia pelaajia ja teemme päätökset tapahtumakohtaisesti, Toivola kertoo.

Mieleen helposti nousevaan kysymykseen siitä, olisiko Räisäsen hyvä saada alkuun tuntumaa naisten sarjaotteluista ennen mahdollisia maajoukkueotteluita, pelaajalla on myös perusteltu vastaus.

– Koen, että sarja ja pelaajat mitä vastaan pelaan nyt, edistää peliä kv-huippuja vastaan. Leiritystapahtumat adaptoivat osaltaan tarpeeksi hypätä naisten mukaan.

Kokenut ja kehittynyt Räisänen vielä maajoukkueessa, jossa hän on parhaimmillaan säkenöinyt – kutkuttava ajatus.