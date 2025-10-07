Ensimmäisen mammografiaseulannan jättäminen väliin toi ikäviä tuloksia tutkimuksessa.

Ensimmäisen rintasyöpäseulonnan jättäminen väliin yhdistää monia rintasyöpään myöhemmin kuolleita. Ensimmäisen seulonnan väliin jättäneiden riski menehtyä syöpään voi nousta pitkällä aikavälillä jopa 40 prosenttia, kertoo CNN.

BMJ-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa seurattiin yli 430 000 ruotsalaisnaisen terveystietoja jopa 25 vuoden ajan. Seuranta alkoi vuonna 1991.

Kun naiset kutsuttiin ensimmäiseen mammografiaseulontaan, lähes kolmasosa ei ottanut osaa.

Riski levinneeseen syöpään 3,6-kertainen

He, jotka jättivät ensimmäisen seulonnan väliin, ottivat vähemmän todennäköisesti osaa niihin myöhemminkään. Näiden henkilöiden mahdollinen rintasyöpä diagnosoitiin todennäköisesti edenneessä vaiheessa.

Seulonnan väliin jättäneiden todennäköisyys levinneisyysasteen 3 syöpään oli 1,5-kertainen, ja levinneisyysaste 4:n syöpään jo 3,6-kertainen verrattuna henkilöihin, jotka olivat ottaneet osaa ensimmäiseen seulontatutkimukseen.

Syövät jaotellaan levinneisyysasteisiin, joita on viisi. 0 tarkoittaa pientä, paikallista syöpää, joka ei leviä. 4 tarkoittaa laajalle levinnyttä syöpää tai syöpää, joka on lähettänyt etäpesäkkeitä.

25 vuoden seurannassa mammografioita väliin jättäneiden todennäköisyys menehtyä oli myös suurempi kuin ensimmäiseen seulontaan osallistuneilla.

Syövän aikainen havaitseminen parantaa mahdollisuuksia

CNN:n haastattelema Leana Wen huomauttaa, että tulos ei välttämättä päde kaikkiin maihin, sillä seulontoja järjestetään eri maissa eri tavoilla. Wen on ensihoitoon erikoistunut lääkäri ja osa-aikainen apulaisprofessori George Washingtonin yliopistossa.

Suomessa seulontaan kutsutaan 50–69-vuotiaat naiset noin kahden vuoden välein, mutta kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä ehdotti vuonna 2025, että 46–49-vuotiaat kutsuttaisiin seulontaan kahden vuoden välein sekä 70–74-vuotiaat kolmen vuoden välein.

Wen muistuttaa, että aikainen havaitseminen parantaa mahdollisuuksia selvitä taudista.

– Paras ennuste saadaan, kun rintasyöpä havaitaan ja hoidetaan aikaisessa vaiheessa. Kun rintasyöpä diagnosoidaan paikallisena, eli ennen kuin se on levinnyt rinnasta muualle, viiden vuoden elinajanennuste on [amerikkalaisen syöpäjärjestön] American Cancer Societyn mukaan yli 99 prosenttia, Wen kuvaa.

– Jos syöpä havaitaan sen jälkeen, kun se on levinnyt muihin elimiin, selviytymisennuste putoaa noin 32 prosenttiin.

Suomessa sairastuneista 91 prosenttia on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista, kertoo Terveyskirjasto.

Wenin mukaan syy sille, miksi ihminen jättäisi seulontatutkimuksen väliin, lienee monisyinen. Kenties tutkimuksen tärkeyttä ei ymmärretä, tai tutkimuksen tulos pelottaa.

Seulonta on "paljon enemmän kuin lyhytaikainen terveystarkastus"

Maailmanlaajuisesti yksi nainen 20:stä saa rintasyöpädiagnoosin elinaikanaan. Rintasyöpä on myös suomalaisnaisten yleisin syöpä.

– Tutkimus korostaa, että päätös osallistua ensimmäiseen seulontaan on paljon enemmän kuin lyhytaikainen terveystarkastus. Se on pitkäaikainen sijoitus rintojen terveyteen ja selviytymiseen, tutkimuksen pääkirjoituksessa todetaan.

Suomessa seulontaan osallistuu yli 80 prosenttia kutsun saaneista. Syöpärekisterin mukaan vuosina 1992–2003 seulontaan osallistuneiden kuolleisuus oli 28 prosenttia pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa seulontaa ei olisi ollut.

Lähteet: CNN, BMJ, Kaikki syövästä