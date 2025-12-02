Miesten ja naisten välinen palkkakuilu on pysynyt ennallaan, kertoo Verohallinto.
Miesten ja naisten välinen palkkakuilu ei ole kaventunut kymmenen vuoden tarkastelujakson aikana, käy ilmi Verohallinnon tilastoista.
Vuodesta 2014 vuoteen 2024 naisten palkkatulojen määrä kasvoi vajaat neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin miehillä.
Euromääräisesti miesten palkkatulot kasvoivat kuitenkin kymmenessä vuodessa noin 2,3 miljardia enemmän kuin naisten. Tämä johtuu siitä, että miesten palkkatulojen lähtötaso oli naisia korkeampi, sanoo ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnon tiedotteessa.
Myöskään palkkatulojen mediaanit eivät ole kymmenessä vuodessa juuri muuttuneet miesten ja naisten välillä, Verohallinto kertoo.
Nelikymppiset saivat ikäluokista eniten tuloja
Nelikymppiset saivat ikäluokista eniten tuloja viime vuonna, käy ilmi Verohallinnon tilastoista. 40–49-vuotiaiden ikäluokalle kertyi tuloja viime vuonna yhteensä 37,8 miljardia euroa. Pääomatuloja saatiin puolestaan eniten 50–59-vuotiaiden ryhmässä.
60–69-vuotiaiden palkkatulojen osuus on kasvanut kymmenessä vuodessa. Tämä kertoo toisaalta eläkeiän noususta, mutta myös siitä, että eläkkeellä tehdään aiempaa enemmän töitä, sanoo ylitarkastajaMatti Luokkanen Verohallinnon tiedotteessa.