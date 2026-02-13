Viime vuonna eläkkeelle siirtyneet suomalaiset olivat keskimäärin 63,2-vuotiaita, kertoo Eläketurvakeskus ETK.
Eläkkeellesiirtymisikä on noussut nopeammin kuin tavoiteltiin. Samalla myös ikääntyneiden työllisyysaste on jatkanut nousuaan.
Työmarkkinajärjestöt ja hallitus sopivat vuonna 2009, että keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän piti nousta 59,4 vuodesta vähintään 62,4 vuoteen. Nousun piti olla tapahtunut viimeistään vuonna 2025.
Tavoite on saavutettu ja ohitettu. Suomalaiset jäivät viime vuonna eläkkeelle melkein vuoden tavoiteltua myöhemmin.
Myönteinen kehitys vahvistaa työeläketurvan rahoitusta sekä valtion ja kuntien verotuloja. ETK:n toimitusjohtaja Mikko Kautto arvelee, että hyvän kehityksen taustalla ovat useat eläketurvan sääntöihin tehdyt muutokset.
– Kauden alussa eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen vaikutti työttömyyseläkkeen poistuminen, lopussa vanhuuseläkeikärajojen nostaminen, Kautto sanoo tiedotteessa.
Putki poistuu kokonaan
Esimerkiksi työttömyysturvan lisäpäivät eli niin sanottu eläkeputki on asteittain poistumassa. Se on tehnyt ikääntyneille työttömille mahdolliseksi saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta aina vanhuuseläkeikään asti. Vuonna 1965 tai sitä myöhemmin syntyneiltä se poistuu kokonaan, vanhemmilla ikäluokilla on nostettu ikärajaa.
Työn muutos sekä koulutustason ja työkyvyn parantuminen ovat puolestaan vähentäneet työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.
Kauton mukaan muutoksella on miljardiluokan merkitys hyvinvointivaltion taloudelle.
– Ja kun eläkkeelle on siirrytty myöhemmin ja työura-aika on pidempi, ihmiset saavat parempia eläkkeitä, Kautto toteaa.
Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin työeläketurvan säännöt. Keskeinen tekijä on se, onko suomalaisilla töitä, Kautto huomauttaa.
– Hallitukset ovat luvanneet parantaa myös nuorten ja keski-ikäisten työllisyyttä, mutta tältä osin tuloksia ei juuri näy.
Yhä useampi jatkaa töitä
ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo, että 60 vuotta täyttäneiden työllisyysaste on noussut merkittävästi vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen.
– Eläkeiän nosto on vaikuttanut keskeisesti varttuneen työvoiman määrään. Se on kasvanut lähes sadallatuhannella kymmenessä vuodessa, Kannisto sanoo tiedotteessa.
Ikääntyneiden työllisyys jatkoi viime vuonna nousuaan, vaikka koko väestön työllisyys heikkeni.
– Jatkossa entistä tärkeämmän työvoimareservin muodostavat 65 vuotta täyttäneet. Vanhenevan väestön maassa heistä yhä useampi osallistuu jo nyt työelämään, mutta joukossa on edelleen paljon käyttämätöntä voimavaraa.
Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi ETK:n tilastojen mukaan kaikkiaan 60 200 vakuutettua, joista 42 500 siirtyi vanhuuseläkkeelle. Loput jäivät työkyvyttömyyseläkkeelle.
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut tuntuvati. Vuonna 2025 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kolmanneksen vähemmän suomalaisia kuin vuonna 2008.