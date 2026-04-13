Mitä hätävarjelu on ja milloin se on sallittua? Katso kokeneiden poliisien näkemykset asiasta videolta.

Rikospaikan Murharyhmässä keskusteltiin hätävarjelusta ja siitä, milloin kyse on hätävarjelun liioittelusta. Hätävarjelu oikeuttaa henkilön puolustamaan itseään.

– Se tarkoittaa sitä, että puolustautuu hyökkäystä vastaan. Ihan mitä tahansa ei saa puolustaa eikä millä tahansa tavalla, eikä kuinka pitkään tahansa. Hätävarjelu on ajallisesti tarkkaan rajattu, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala sanoi.

– Siinä hetken tilanteessa, kun joku tulee päälle, on osattava käyttää suhteessa oikea määrä voimaa puolustautumiseen ja osattava lopettaa heti, kun hyökkäys on ohitse, vanhempi strateginen neuvonantaja Jari Kinnunen totesi.

– Kyse on välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumisesta, rikostarkastaja Krista Vallila tiivisti hätävarjelun.

Jos esimerkiksi nakkikioskijonossa joku hyökkää nyrkit ojossa päälle ja puolustautuja saa kammettua hänet maahan, saako vastaavasti hyökkääjää lyödä vielä sen jälkeen?

– Ei saa jatkaa enää siinä kohtaa, Kinnunen vastaa.

Hätävarjelutilanteessa on olennaista muistaa, mitä välinettä, millä tavalla ja kuinka pitkään sitä käyttää. Lievimmän keinon periaate on lähtökohta.

– Hätävarjelutilannetta pohditaan ja arvioidaan jälkikäteen kokonaisuutena. Jos on lyöty metalliputkella ja toinen lyö kirveellä teräpuolella, tuomioistuimessa tuomari saattaa kysyä, olisiko ollut parempi lyödä hamarapuolella, Rainiala sanoo.