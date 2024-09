Valvontakamerat paljastavat, miten Pitäjänmäen McDonald's-puukotus eteni – syyttäjä: Mies halusi tehdä lapsestaan orvon

He tallentuivat useisiin valvontakameroihin, joiden kuvaa on käytetty tapauksen tutkinnassa.

Miestä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa murhasta ja kahta naista avunannosta murhaan ja rikoksentekijän suojelemisesta. He kiistävät syytteet.

Ostivat kolme puukkoa – iskut ravintolassa tulivat yllätyksenä

– (Syytetty) on alkanut puukottaa (uhria) yhtäkkiä. Teko on tehty julkisella paikalla, yhteisen lapsen läsnä ollessa, tietäen että lapsi jää orvoksi, mikä on ollut (syytetyn) nimenomaisena tarkoituksena, syyttäjä Vilma Saari sanoi oikeudenkäynnissä.