Käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt syytteet, mutta hovioikeus katsoi toisin.
Kokoomuksen kansanedustajan avustajana toimiva mies tuomittiin tekijänoikeusrikoksesta hänen myytyä toiselta ihmiseltä ostamiaan eroottissävyisiä kuvia luvatta.
Tuomion antoi hovioikeus. Käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt syytteet.
Rikos tapahtui vuonna 2020, miehen ollessa vielä alle parikymppinen. Hänellä ei tuolloin ollut tiettävästi merkittäviä tehtäviä poliittiseen toimintaan liittyen.
Osti intiimikuvia ja laittoi kaupan pornosivustolle
Mies oli ostanut uhrilta tämän verkossa myymiä eroottisia kuvia, ladannut niitä tarjolle muun muassa pornosivustolle sekä myynyt uhrin kuvia ja videoita sivustoilla nimimerkin suojasta tehdyllä alatyylisellä myynti-ilmoituksella. Mies teki aineiston myynnillä 200 euron tilin.
Oikeus katsoi miehen toiminnan olleen omiaan aiheuttamaan uhrille haittaa ja vahinkoa, sillä eroottisen materiaalin myynti oli tälle säännöllisten, kohtuullisen merkittävien tulojen lähde. Uhri saattoi tehdä kuukaudessa tuhansia eroja tuloja kuva- ja videokaupalla.
Hovioikeus tuomitsi 2000-luvulla syntyneen nuoren miehen tekijänoikeusrikoksesta 30 päiväsakon rangaistukseen, joka hänen tuloillaan tarkoittaa 1470 euron seuraamusta.
Tuomiosta äänestettiin. Eri mieltä ollut tuomari olisi tuominnut miehen myös yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, koska uhrin tunteneet ihmiset olisivat hänen arvionsa mukaan voineet tunnistaa tämän levitetyissä kuvissa näkyvistä asioista, kuten kodin irtaimistosta. Muut tuomarit katsoivat toisin, ja syyte hylättiin tältä osin.
Lisäksi hänet määrättiin maksamaan uhrille 200 euron korvauksen ansionmenetyksestä. Lisäksi maksettavaksi tuli uhrin oikeudenkäyntikuluja.