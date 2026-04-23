Vantaan Korson joulukuisesta tuhopoltosta syytettyjä teinipoikia on määrä kuulla tänään Helsingin käräjäoikeudessa.
Syyttäjän mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat saivat toimeksiannon tuhopolttoon palkkiota vastaan ulkomailla oleskelleelta aikuiselta.
Motiiviksi epäillään huumekaupoista syntynyttä velkaa.
Tuhopoltto kohdistui kerrostaloon, jossa velanperinnän kohteen oletettiin oleskelevan, syyttäjä katsoo.
Syyttäjä vaatii pojille ehdottomia vankeusrangaistuksia muun muassa nuorena henkilönä tehdyistä murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä.
Toinen pojista myöntää syyllistyneensä törkeään tuhotyöhön, mutta kiistää murhan yrityksen. Toinen kiistää molemmat syytteet.