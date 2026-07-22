Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta.
Helsingin poliisi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa.
Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosina 2023–2025.
Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää.