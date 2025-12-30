Helsingin Santahaminassa alokkaiden sekatuvassa tapahtui seksuaalista ahdistelua kesällä 2024.

Mies tuomittiin seksuaalisesta ahdistelusta ja palvelusrikoksesta hänen ahdisteltuaan naispuolisia alokkaita.

Ahdistelija ja ahdistelun uhri olivat olleet samassa alokastuvassa Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä heinäkuussa 2024.

Miespuolinen alokas oli ahdistellut naispuolisia alokkaita seisomalla tarkoituksellisesti liian lähellä heitä, ollen tarpeettomasti lähes kosketuksissa heidän kanssaan. Hän jatkoi toimintaa, vaikka naiset sen toistuvasti kielsivät.

Osa teoista oli tapahtunut ohitustilanteissa tuvassa, osa maastoharjoituksissa esimerkiksi jonossa telttaan kulkiessa. Uhri kertoi, että mies oli tilanteissa lähes kosketuksissa häneen tai jopa kosketuksissa häneen. Kerran mies oli myös uhrin mukaan koskenut hänen rintaansa kädellään.

Myös toisella naisalokkaalla oli vastaava kokemus, kuinka esimerkiksi sänkyä pedatessa mies oli tullut seisomaan lähes kiinni hänen taakseen.

Kun alokkaiden esihenkilö kuuli tapahtumista, päättivät esihenkilöt seurata tilannetta ja mies siirrettiin lopulta toiseen tupaan.

Käräjäoikeus katsoi, että mies oli tilanteessa toiminut rikollisesti.

– Vastaajan seisomista tai liikkumista aiheettomasti lähes kosketuksessa asianomistajien kehoon on pidettävä seksuaalisena tekona, käräjäoikeus linjasi.

Vuonna 2003 syntynyt mies tuomittiin marraskuussa Helsingin käräjäoikeudessa seksuaalisesta ahdistelusta ja palvelusrikoksesta 60 päiväsakon rangaistukseen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan ahdistelun uhrille 1000 euron kärsimyskorvaukset.

Varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten yhteismajoitusta on kokeiltu vuodesta 2020 alkaen ja se on nykyään pysyvä käytäntö. Yhteismajoitus on vapaaehtoista ja perustuu kirjalliseen suostumukseen, jonka voi peruuttaa koska tahansa perustelematta.

2:20 Uutinen vuodelta 2020: Yhteismajoituskokeilu käynnistyy Puolustusvoimissa – näin upseerioppilaat Venla ja Aleksi suhtautuvat eri sukupuolten yhteistupiin.