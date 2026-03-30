Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvaltoja ei haittaa, jos yksi laivallinen pääsee viemään öljylastinsa Kuubaan.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto sallii venäläisen öljytankkerin pääsyn Kuubaan. Asiasta kertoi yhdysvaltalaislehti New York Times viranomaislähteeseensä pohjaten paikallista aikaa sunnuntaina.



Lehden haastattelema yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoi, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto ole antanut rannikkovartiostolle käskyä pysäyttää alusta.



Lehden mukaan Venäjän valtion omistama Anatoly Kolodkin -öljytankkeri tuo Kuubaan noin 730 000 barrelia raakaöljyä.



Alus lähti Venäjän Koiviston satamasta maaliskuun alussa. Sen odotetaan saapuvan määränpäähänsä Kuuban Matanzasin satamaan tiistaina, lehti kertoo.



Yhdysvallat on tammikuusta saakka painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä muun muassa elintarvike- ja lääkepulaan.

Kuuba on vakavassa talouskriisissä ja sähkökatkot ovat päivittäisiä.AFP / Lehtikuva

Trump: Minulla ei ole ongelmaa

Trumpin mukaan Yhdysvaltoja ei haittaa, jos yksi laivallinen pääsee viemään öljylastinsa Kuubaan. Toimittaja kysyi Trumpilta asiasta Air Force One -lentokoneessa.



– Jos joku maa haluaa lähettää öljyä Kuubaan, minulla ei ole ongelmaa sen kanssa. Olipa se Venäjä tai ei, Trump sanoi.



Trumpin mukaan Kuuban öljyviennillä ei ole mitään merkitystä, koska Kuuban hallinto on mennyttä. Trump sanoi, että hänen mielestään olisikin hyvä päästää öljytankkeri Kuubaan, koska kuubalaiset tarvitsevat lämmitystä, ilmastointia ja muita asioita.