Entinen Uefan puheenjohtaja Michel Platini on käynnistänyt Ranskassa oikeustoimet kansainvälisen jalkapallon kattojärjestöä Fifaa ja sen puheenjohtajaa Gianni Infantinoa vastaan. Taustalla ovat vuonna 2015 esitetyt korruptiosyytökset, jotka päättivät Platinin pyrkimykset Fifan puheenjohtajaksi.

Platinin jättämässä rikosilmoituksessa väitetään, että Infantino, Fifan entinen lakiasiainjohtaja Marco Villiger ja järjestön entinen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Domenico Scala ovat syyllistyneet vahingoittamistarkoituksessa tehtyyn perusteettomaan rikosprosessin käynnistämiseen sekä vaikutusvallan väärinkäyttöön.

Platini on myös nostanut Fifaa vastaan erillisen siviilikanteen ja vaatii taloudellisia korvauksia. Hänen mukaansa Fifassa tehtiin yli vuosikymmen sitten sisäisiä järjestelyjä, joiden tarkoituksena oli estää hänen valintansa järjestön puheenjohtajaksi.

Tapaus juontaa vuoden 2015 loppuun. Tuolloin julkisuuteen kerrottiin kahden miljoonan Sveitsin frangin eli noin 2,2 miljoonan euron maksusta, jonka Fifa oli suorittanut Platinille. Maksun oli hyväksynyt vuonna 2011 Fifan silloinen puheenjohtaja Sepp Blatter.

Fifan eettinen säännöstö siirsi myöhemmin Platinin syrjään ja raivasi tien Infantinolle, joka vielä tuossa vaiheessa toimi Uefassa Platinin alaisuudessa. Infantino voitti Fifan puheenjohtajavaalin alkuvuodesta 2016.

Platinin tuoreet oikeustoimet ovat puolestaan seurausta Sveitsin oikeuslaitoksen päätöksestä, joka vapautti hänet ja Blatterin lopullisesti syytteistä viime vuoden maaliskuun lopussa. Syyskuussa lainvoiman saanut päätös vapautti Platinin petos- ja väärennössyytteistä.

Tätä nykyä 70-vuotias Platini toteaa olevansa liian vanha palaamaan jalkapallon pariin ja sanoi vapauttavan päätöksen jälkeen uskovansa kaiken tarkoituksena olleen estää häntä nousemasta Fifan puheenjohtajaksi.

Fifa ei ole toistaiseksi kommentoinut Platinin oikeustoimia. Järjestö on aiemmin kiistänyt väärinkäytökset vuoden 2015 tapauksen käsittelyssä.