Jalkapallon MM-kisoihin valitun somalialaistuomarin Omar Abdulkadir Artanin maahanpääsy Yhdysvaltoihin on evätty. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa vahvisti asian uutistoimisto AFP:lle maanantaina.

Näin ollen Artan ei tuomaroi tällä viikolla alkavissa kisoissa. Hän olisi ollut historian ensimmäinen somalialaissyntyinen päätuomari MM-kisoissa. Artan valittiin viime vuonna Afrikan parhaaksi tuomariksi.



Toistaiseksi on epäselvää, miksi Artania ei päästetty maahan. Somalian hallinnon edustajan mukaan Artanilla oli voimassa oleva viisumi Yhdysvaltoihin.



Somalia on kuitenkin presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamalla listalla maista, joiden kansalaisille on asetettu matkustuskielto Yhdysvaltoihin.