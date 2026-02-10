Prinsessa sanoi olevansa kiitollinen, ettei ole ollut tekemisissä Epsteinin kanssa sen jälkeen, kun hän oli parikymppinen.

Ruotsin prinsessa Sofia kommentoi ensimmäistä kertaa yhteyksiään seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin. Prinsessa kertoo tavanneensa Epsteinin kahdesti.

– Tapasimme ravintolassa sosiaalisessa tilanteessa, jossa minut esiteltiin, sekä elokuvanäytöksessä yhdessä monen muun kanssa. Onneksi kyse oli vain siitä, Sofia kommentoi medialle tiistaina Tukholmassa järjestetyn tapahtuman yhteydessä.

Prinsessa Sofia on naimisissa prinssi Carl Philipin kanssa, joka on Ruotsin kuningasparin poika.

Sofia on yksi useista ruotsalaisista, jonka nimi on esiintynyt Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemissa Epsteiniin liittyvissä asiakirjoissa.

Ruotsin kuningashuone on aiemmin vahvistanut Sofian tavanneen Epsteinin sosiaalisissa yhteyksissä. Kuningashuoneen mukaan prinsessa ei kuitenkaan ole ollut kahteenkymmeneen vuoteen yhteydessä Epsteiniin.

– Nyt kun olen lukenut kaikista niistä hirveistä rikoksista, joita hän on tehnyt nuorille naisille, olen niin kiitollinen, etten ole ollut missään tekemisissä hänen kanssaan niiden harvojen tilanteiden jälkeen, kun olin parikymppinen, nyt 41-vuotias prinsessa sanoi.

Sofia sanoi ajatustensa olevan kaikkien rikosten uhrien luona ja toivovansa, että oikeus tapahtuu.

Mette-Maritin yhteydenpito nostatti myrskyn Norjassa

Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019, ja hän kuoli vankilasellissään saman vuoden elokuussa. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Epstein teki itsemurhan.

Norjan kuningashuone on joutunut naapureitaan suurempaan myrskyyn sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa julkaistut asiakirjat paljastivat kruununprinsessa Mette-Maritin ja Epsteinin välisen yhteydenpidon. Mette-Marit on sanonut katuvansa yhteydenpitoaan Epsteiniin.

Norjan turvallisuuspoliisin on määrä antaa tänään arvionsa siitä, onko kruununprinsessan Mette-Maritin ja Epsteinin välinen yhteidenpito aiheuttanut turvallisuusuhkaa kuningasperheelle.