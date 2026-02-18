Kruununprinsessan yhteydenpito Epsteiniin nousi puheenaiheeksi tammikuussa, kun hänen nimensä mainittiin Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemissa Epstein-asiakirjoissa yli tuhat kertaa.

Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on ilmaissut täyden tukensa liikemies Jeffrey Epsteinin hyväksikäytön uhreille.

Mette-Marit antoi asiasta lausunnon tiistaina Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle sen jälkeen, kun yhtiö oli haastatellut ohjelmassaan yhtä Epsteinin uhriksi joutunutta naista.

– Olen syvästi järkyttynyt Epsteinin uhrien tarinoista, ja heillä on minun täysi tukeni. On tärkeää, että uhrien äänet tulevat kuuluviin. Sekä naisena että äitinä tuen heitä, kruununprinsessa sanoi NRK:lle toimittamassaan kirjallisessa lausunnossa.

Lausunnossa Mette-Marit sanoi myös, että Epstein on vastuussa teoistaan.

– Minun on kannettava vastuu siitä, etten tarkistanut Epsteinin taustoja paremmin enkä ymmärtänyt tarpeeksi nopeasti, millainen ihminen hän oli. Olen siitä syvästi pahoillani, hän sanoi.

Lausunnossa kruununprinsessan kerrotaan katkaisseen välit Epsteiniin vuonna 2014.

Mette-Marit oli aktiivisesti yhteydessä Epsteiniin vielä senkin jälkeen, kun tämä oli myöntänyt syyllistyneensä alaikäiseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen vuonna 2008.

Kruununprinsessan yhteydenpito Epsteiniin vuosina 2011–2013 nousi puheenaiheeksi tammikuussa, kun hänen nimensä löytyi Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemista Epstein-asiakirjoista.

Norjalaisen VG-lehden mukaan Mette-Marit mainitaan julkaistuissa asiakirjoissa nimeltä tuhat kertaa.

Norjan viranomaiset tutkivat Epstein-yhteyksiä.

