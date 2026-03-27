Sisäpiirilähteet kertovat Se og Hør -lehdelle, että Haakon ja Mette-Marit ovat kriisissä. Kaksikon kanssa on keskusteltu siitä, miten heidän mahdollinen avioeronsa tulisi hoitaa kaikille osapuolille suotuisalla tavalla.

Mette-Marit ajautui myrskyn silmään sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriön tammikuussa julkaisemat Epstein-asiakirjat paljastivat hänen paljon luultua laajemmat yhteytensä edesmenneeseen seksuaalirikolliseen Epsteiniin.

– Meillä on vankka perusta. Olemme olleet yhdessä jo yli 25 vuotta. Onneksi olemme pystyneet rakentamaan suhteemme niin, että seisomme yhdessä vakaasti. Ja kun menee naimisiin, on hyviä ja huonoja päiviä, Haakon sanoi haastattelussa.