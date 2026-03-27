Norjalaislehti Se og Hør kertoo sisäpiirilähteisiinsä nojaten, että Norjan hovissa on keskusteltu kruununprinssi Haakonin ja kruununprinsessa Mette-Maritin mahdollisesta avioerosta. Kruununprinssiparin kuvaillaan olevan kriisissä.
Lähteiden mukaan hovissa on keskusteltu siitä, miten mahdollinen avioero voitaisiin hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla Mette-Maritin, Haakonin ja erityisesti hovin kannalta.
Se og Hørin lähteiden mukaan Epstein-asiakirjoissa julki tulleet paljastukset Mette-Maritin läheisistä suhteista edesmenneeseen Jeffrey Epsteiniin sekä Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn oikeudenkäynti ovat olleet valtava rasite kruununprinssiparille. Lähteet kuvailevat kruununprinssiparin olleen kohun keskellä "lähes lamaantuneita shokista".
Lähteet kertovat, että hovissa on pidetty useita kokouksia siitä, miten Mette-Maritia ympäröivä skandaali tulisi hoitaa.
Skandaalit ovat kurittaneet Norjan hovia koko alkuvuoden.