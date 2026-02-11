Norjan Epstain-kohussa on tapahtunut jälleen uusi käänne.
Norjan turvallisuuspoliisi kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina tutkivansa, rikottiinko viestinnässä seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin kanssa lakia.
Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemista asiakirjoista paljastunut kirjeenvaihto Epsteinin ja Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin välillä on nostattanut Norjassa kritiikkiä kruununprinsessaa kohtaan.
Turvallisuuspoliisin mukaan Epstein-viestinnässä sen tontille kuuluviin asioihin voisivat lukeutua turvaluokitellun tiedon luvaton jakaminen tai vakoilulakien vastaiset toimet.
Viranomainen korosti sitä, että henkivartijat eivät ole päättäjien neuvonantajia eivätkä päätä siitä, keiden kanssa he asioivat.
Epstein-paljastukset ovat ravistelleet Norjaa laajasti. Mette-Marit on sanonut katuvansa yhteydenpitoaan.