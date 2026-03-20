Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin odotetaan kertovan tänään yhteyksistään tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin uskotaan kertovan Epsteiniin liittyvistä asioista tänään Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelussa. Haastattelu tehtiin torstaina, ja se julkaistaan perjantaina.
Asiasta kertoo useat pohjoismaiset mediat, muun muassa ruotsalaislehti Expressen.
Mette-Maritia on kritisoitu laajalti siitä, ettei hän ole kommentoinut yhteyttään tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
Lue myös: Norjan kuningashuoneessa järjestettiin kiireellinen kokous
Expressenin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kruununprinsessa Mette-Maritin on vihdoin vastattava totuudenmukaisesti ja yksityiskohtaisesti kysymyksiin, jotka liittyvät hänen ja Epsteinin suhteeseen ja taustoihin.
Mette-Marit ajautui myrskyn silmään sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriön tammikuussa julkaisemat Epstein-asiakirjat paljastivat hänen paljon luultua laajemmat yhteytensä edesmenneeseen seksuaalirikolliseen.