Brittiläinen tosi-tv-tähti Lucinda Strafford lomailee Lapissa.
Brittien Love Island -tähti Lucinda Strafford lomailee parhaillaan Lapissa. Strafford on jakanut Lapin upeista maisemista paljon sisältöä yli 988 000 Instagram-seuraajalleen sekä yli 1,3 miljoonalle Tiktok-seuraajalleen.
Julkaisuista paljastuu, että sometähti on käynyt muun muassa husky-ajelulla, syöttänyt poroja sekä ihastellut upeita revontulia.
Eräällä Tiktok-videolla Strafford tanssahtelee bikineissä lumisessa maisemassa ja someseuraajat ovatkin huolissaan, kuinka tähti pärjää vähissä vaatteissa.
– Sinä palellut, eräs seuraaja huolehtii.
– Lumikuningatar.
Strafford on julkaissut kuvakollaasin husky-ajelusta.
– Tyrmäävä, yksi someseuraaja hehkuttaa.