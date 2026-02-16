Sara Sieppi ja Pyry Soiri odottavat poikaa.

Somevaikuttaja ja juontaja Sara Sieppi odottaa esikoista yhdessä kumppaninsa, jalkapalloilija Pyry Soirin kanssa.

Sieppi julkaisi seuraajilleen videon, jossa parille paljastuu tulevan vauvan sukupuoli. Videolla he leikkaavat laseilla kakkua ja sisältä paljastuu sininen täyte.

– Meidän näköinen gender reveal viime syksyltä. Toinen huijaa ja toinen yrittää kertoa sääntöjä. Pian tavataan! hän kirjoittaa videon yhteydessä.

Sieppi on kertonut julkisuudessa lapsettomuushaasteistaan ja lukuisista keskenmenoistaan viime vuosina. Sieppi kertoi muun muassa MTV Uutisille haluavansa puhua asiasta avoimesti purkaakseen aiheeseen liittyvää stigmaa.