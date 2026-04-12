Valvontaa on lisätty etenkin Suomenlahden alueella.

Suomesta löytyneiden droonien tutkinta kestää arviolta vielä viikkoja.

Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Ilja Iljin kertoo MTV Uutisille, että merivartiosto pyrkii tekemään kaikkensa annetuilla resursseilla.

– Parhaamme tehdään niillä suorituskyvyillä, mitä käytössä on, Iljin kertoo.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi aiemmin, että Rajavartiolaitos saattaa tarvita lisäresursseja droonien torjuntaan.

– Kehysriiheen mennessä käymme vielä läpi, onko jotain kriittistä, mitä pitäisi tässä vaiheessa korjata. Itselläni katse suuntautuu tällä hetkellä enemmän Rajavartiolaitoksen suuntaan. Onko heillä kaikki riittävät resurssit droonien havainnointiin ja torjuntaan, Orpo sanoi.

Iljin mukaan valvontaa on lisätty etenkin Suomenlahden alueella.

– Olemme lisänneet partiointia ja on perustettu tähystyspaikkoja, joissa suoritetaan aisti-ilmavalvontaa.

Aisti-ilmavalvonta nojaa näkö- ja kuulohavaintoihin. Tähystyspaikkoja on perustettu paikkoihin, joissa se on katsottu tarpeellisiksi.