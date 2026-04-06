Merivartioston harjoituksissa keskitytään erityisesti droonien torjuntaan.

Suomenlahden merivartiosto aloitti sunnuntaina ampumaharjoitukset Kotkan lähistöllä. Harjoitukset keskittyvät erityisesti droonintorjuntaan.

– Se sujui hyvin. Saimme aseet toimintakuntoon ja kohdistettua, kertoo Suomenlahden merivartioston apulaispäällikkö Ilja Iljin.

Ammunnat jouduttiin kuitenkin keskeyttämään tänään maanantana huonon sään vuoksi.

– Jotta ammunta voidaan toteuttaa turvallisesti, täytyy meidän pystyä tähystämään koko vaara-alue. Nyt sumuisesta ja sateisesta kelistä johtuen se ei ollut mahdollista, Iljin kertoo.

Toistaiseksi ammunnat on kohdistettu luodolla sijaitsevaan kiinteään maaliin, mutta kun sää sallii, vaikeutuvat myös harjoitukset.

– Tulevina päivinä harjoitellaan haastavampia ammuntoja muihin maaleihin. Mukaan lukien ilmamaaleihin.

Huolehtiminen ei ole tehokkain keino

Suomeen ei apulaispäällikön mukaan ole viime päivinä julkisuudessa olleiden tapausten lisäksi harhaantunut lisää drooneja. Ilja Iljin painottaa, että tässä tilanteessa liian suuri huolehtiminen ei ole tehokkain ratkaisu.

– Kannattaa ottaa rauhallisesti ja luottaa siihen, että viranomaiset tekevät parhaansa käytössä olevien resurssien puitteissa. Koko ajan kehitämme suorituskykyämme. Huolehtiminen ei kovasti auta, eikä sillä asia ratkea, vaan harjoittelemalla ja varautumalla.