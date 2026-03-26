Suomalaistutkijat ehdottavat kevään kirjoitusten siirtämistä siitepölykauden ulkopuolelle.
Oulun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan siitepölyaltistuksella on yhteys heikompiin ylippilaskokeiden tuloksiin. Ilman siitepölypitoisuuden vaikutus näkyy erityisesti matemaattisissa aineissa.
Tutkijat ehdottavatkin kevään ylioppilaskirjoitusten siirtämistä siitepölykauden ulkopuolelle.
Aiemmin ei ole tiedetty, vaikuttaako siitepölylle altistuminen myös ylioppilaskokeiden tuloksiin.
– On tärkeää tunnistaa, että siitepölymäärän vaihtelut voivat vaikuttaa oppimistuloksiin ja siten pitkällä tähtäimellä myös nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin, kuten jatko-opintoihin, työelämään ja tuloihin, dosentti Marko Korhonen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo tiedotteessa.
Tutkimuksessa seurattiin lepän ja pähkinäpensaan siitepölylle altistumista, sillä ne kukkivat kevään ylioppilaskirjoitusten aikaan Suomessa.
Tutkimukseen osallistui 92 280 opiskelijaa, jotka suorittivat ylioppilastutkinnon Helsingin ja Turun seuduilla vuosina 2006–2020.