Tutkimukseen osallistui 92 280 opiskelijaa, jotka suorittivat ylioppilastutkinnon Helsingin ja Turun seuduilla vuosina 2006–2020.

Tutkimuksessa seurattiin lepän ja pähkinäpensaan siitepölylle altistumista, sillä ne kukkivat kevään ylioppilaskirjoitusten aikaan Suomessa.

– On tärkeää tunnistaa, että siitepölymäärän vaihtelut voivat vaikuttaa oppimistuloksiin ja siten pitkällä tähtäimellä myös nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin, kuten jatko-opintoihin, työelämään ja tuloihin, dosentti Marko Korhonen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo tiedotteessa .

Aiemmin ei ole tiedetty, vaikuttaako siitepölylle altistuminen myös ylioppilaskokeiden tuloksiin.

Oulun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan siitepölyaltistuksella on yhteys heikompiin ylippilaskokeiden tuloksiin. Ilman siitepölypitoisuuden vaikutus näkyy erityisesti matemaattisissa aineissa.

Yhteensä analyysiin sisältyi 156 059 ylioppilaskoesuoritusta. Aineista tarkasteltiin äidinkieltä, historiaa ja yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Tuloksia verrattiin koepäivien siitepölymääriin.

Tulokset osoittivat, että koepisteet laskivat selvästi ylioppilaskokelaiden altistuessa sekä matalille että runsaille siitepölypitoisuuksille verrattuna päiviin, jolloin siitepölyä ei ollut.

Kun tarkastelussa otettiin huomioon lämpötila, ilmansaasteet ja sademäärä, jokainen 10 siitepölyhiukkasen lisäys johti keskimäärin 0,046 (leppä) ja 0,245 (pähkinä) yksikön laskuun koepistemäärässä.

Erityisesti lepän siitepölylle altistuminen heikensi matematiikan, fysiikan ja kemian tuloksia.

"Tulisi huomioida ylioppilaskokeiden ajoittamisesta päätettäessä"

Tutkijat eivät tienneet, ketkä opiskelijoista olivat allergisia. Toisen asteen opiskelijoista kuitenkin 20 prosenttia kärsii allergisesta nuhasta. Allerginen nuha heikentää hyvinvointia, sydän- ja verenkiertoelimistön terveyttä, unen laatua, keskittymiskykyä ja mieliala.

– On todennäköistä, että havaittu koetulosten heikkeneminen johtuu pääosin allergiaoireista niillä opiskelijoilla, jotka ovat herkkiä siitepölylle. Koepistemäärän lasku olisi ollut todennäköisesti vielä voimakkaampaa, jos olisi tarkasteltu vain siitepölyyn reagoivia, dosentti Timo Hugg Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksesta sanoo tiedotteessa.