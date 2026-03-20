Kevään ylioppilaskirjoitukset olivat jo hyvässä vauhdissa, kun perjantaina 20.3. lukiolaiset pähkäilivät reaalikokeiden parissa. Viiden jälkeen selvitti Espoon Tapiolan lukiossa kiehtovimmat knopit maantieteeseen liittyen.
Kevään 2026 ylioppilastutkinto on jatkunut reaaliaineiden kokeilla. Nykyään kokelas voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla korkeintaan kaksi reaaliaineiden koetta.
Vaihtoehtoina ovat muun muassa psykologia, fysiikka, historia, kemia, maantiede, terveystieto ja yhteiskuntaoppi.
Lue myös: Tällaisia eväitä lukiolaiset ottavat ylioppilaskirjoituksiin – yksi tuote ehdoton suosikki
Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan reaaliaineiden kokeisiin ilmoittautui tänä keväänä yhteensä 22 930 kokelasta, mikä on 1 726 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kaikkiaan kirjoituksiin osallistuu noin 50 400 kokelasta.
– Ilmoittautuneiden määrän kasvu selittyy pääasiassa lukiota käyvien ikäluokkien koolla, kertoo YTL:n pääsihteeri Tiina Tähkä viraston verkkosivuilla.
Psykologia, fysiikka ja yhteiskuntaoppi kärjessä
Tilastojen perusteella suosituimmat reaaliaineet ovat tänä keväänä psykologia, fysiikka ja yhteiskuntaoppi. Psykologian kokeeseen ilmoittautui 7 437 kokelasta, fysiikkaan 7 245 ja yhteiskuntaoppiin 7 101.