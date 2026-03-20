Tilastojen perusteella suosituimmat reaaliaineet ovat tänä keväänä psykologia, fysiikka ja yhteiskuntaoppi. Psykologian kokeeseen ilmoittautui 7 437 kokelasta, fysiikkaan 7 245 ja yhteiskuntaoppiin 7 101.

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan reaaliaineiden kokeisiin ilmoittautui tänä keväänä yhteensä 22 930 kokelasta, mikä on 1 726 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maantieto vai maantiede?

Ero ei ole siis pelkkä nimikysymys. Maantiede ei ole vain karttojen ulkoa opettelua, vaan oppiaine, joka yhdistää luonnonilmiöt, ihmiset ja yhteiskunnan muutokset samaan kokonaisuuteen.

Juuri siksi se voi auttaa ymmärtämään esimerkiksi myös uutisia: miksi ihmiset muuttavat, miksi konfliktit syntyvät tietyille alueille tai miksi ilmastonmuutos näkyy eri puolilla maailmaa eri tavoin.