Yhdysvallat vaatii Iranilta rajuja myönnytyksiä.

Yhdysvallat haluaa kuukauden pituisen tulitauon Iraniin neuvotellakseen 15-kohtaisesta rauhansopimuksesta Iranin kanssa, kertoo israelilainen tv-kanava Channel 12.

Tv-kanava perustaa tietonsa kolmeen lähteeseen.

Yhdysvaltojen 15-kohtainen ehdotus vaatii Iranilta rajuja myönnytyksiä.

Iranin Natanzin, Esfahanin ja Fordowin ydinrikastamot pitää tuhota, Yhdysvallat vaatii. Iranin maaperällä ei jatkossa saisi rikastaa uraania ja maan pitäisi luvata, ettei se koskaa yritä rakentaa ydinasetta.

Lisäksi Iranin pitäisi luopua kaikesta sen hallussa olevasta rikastetusta uraanista. Samalla kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA saisi pääsyn kaikkiin Iranin tietoihin.

Iranin ohjusohjelman tarkasta kohtalosta päätettäisiin myöhemmin, mutta sekä ohjusten määrää että niiden kantamaa rajoitettaisiin. Ohjuksia saisi käyttää jatkossa vain itsepuolustukseen, Yhdysvallat vaatii israelilaismedian mukaan.

Iranin olisi myös lopetettava sijaistoimijoidensa, kuten Hizbollahin ja Hamasin, rahoittaminen.

Osana suunnitelmaa Yhdysvallat vaatii Hormuzinsalmelle perustettavan "vapaan merialueen". Salmi on tällä hetkellä käytännössä suljettu öljyliikenteeltä.