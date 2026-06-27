Red Bullin Max Verstappen oli ihmeissään Itävallan GP:n aika-ajoissa, kun hänen kolarinsa jälkeen oli vain näytetty yksittäisiä keltaisia lippuja.

Verstappen oli viimeisellä aika-ajon vedollaan tiukassa taistelussa kärkisijoista, mutta toiseksi viimeisessä mutkassa perä lähti irti ja hollantilainen ajautui seinään. Perästä tullut Mercedeksen George Russell ajoi paalupaikalle keltaisista lipuista huolimatta.

Aika-ajossa nostettiin yksittäiset keltaiset liput, jolloin kuljettajan täytyy nostaa kaasulta ja harjoittaa varovaisuutta. Tuplakeltaisilla puolestaan vauhtia täytyy pudottaa reilusti. Tämä tarjosi Russellille mahdollisuuden ohittaa toiseksi ja kolmanneksi ajaneet Ferrarit kahden kymmenyksen erolla.

Verstappen uskoo, että hän olisi voinut sijoittua kolmanneksi molempien Mercedeksen kuskien taakse. Russellin tiimitoveri Kimi Antonelli oli tehnyt poikkeavan ratkaisun ja jättänyt nopean kierroksen kesken, koska hän luuli, että kyseessä olivat tuplakeltaiset liput. Antonelli kertoi kisan jälkeen tehneensä virheen. Verstappenin mielestä ulosajon myötä olisi tullut nostaa tuplakeltaiset.

– Kuulin tuosta vasta nyt. Se on melkoisen hullua, Verstappen sanoi medialle aika-ajojen jälkeen.

Kansainvälinen autoliitto FIA kertoi, että tilanteessa noudatettiin normaalia käytäntöä. Heti kun Verstappen oli menettänyt auton hallinnan, nousivat yksittäiset keltaiset liput. Kilpailun johto käytti tämän jälkeen aikaa selvittääkseen tilannetta ja vaaran tasoa, että pitäisikö lippuja korottaa. Russell ja Antonelli ohittivat Verstappenin tämän pohdinnan aikana.