Formula 1:sten aika-ajo Itävallassa sai dramaattisen lopun, kun Red Bullin Max Verstappen rysäytti seinään toiseksi viimeisessä mutkassa. Verstappen oli tavoittelemassa viimeisellä vedollaan paalupaikkaa sunnuntain kilpailuun. Paalupaikan nappasi erikoisen vaiheen jälkeen Mercedeksen George Russell.

Kolmannen osion ensimmäisten vetojen jälkeen erot olivat hyvin pienet. Mercedekset ja Red Bullin Max Verstappen olivat kuuden sadasosan sisällä.

Verstappen tavoitteli toisella vedolla kovasti paalupaikkaa, mutta toiseksi viimeisessä mutkassa perä lähti irti ja hollantilainen ajautui seinään. Perästä tullut Russell pääsi ajamaan paaluajan. Hetken aikaa oli epäselvää, että saako Russell pitää paikkansa keltaisten lippujen takia.

Seuraamuksia ei tullut, joten britti sai pitää paalupaikkansa ennen Ferrareita Charles Leclerciä ja Lewis Hamiltonia. Russellin tiimikaveri Kimi Antonelli oli neljäs ja Verstappen viides. McLarenit saivat tyytyä kuudenteen ja seitsemänteen sijaan.

Cadillacin Valtteri Bottaksen lähtöruutu sunnuntain kisaan on 20:s.