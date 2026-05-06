Victoria Eerikäinen on nähnyt vanhempiensa kautta, millaista elämä julkisuudessa voi olla. Hän ei koe, että haluaisi itse olla aikuisena esillä vanhempiensa tapaan.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen vieraili keskivikkoaamuna Huomenta Suomen haastattelussa hänen ja Martina Aitolehden tyttären Victoria Eerikäisen, 16, kanssa.

Victoria valotti haastattelussa julkisuuteen liittyviä ajatuksiaan. Kahden tunnetun kasvon tytär on nähnyt läheltä, millaista on elämä julkisuuden valokeilassa. Myös julkisuuden huonot puolet ovat näyttäytyneet hänelle hänen vanhempiensa kautta.

Victoria nimesi yhdeksi julkisuuden huonoksi puoleksi somekommentoinnin ja sen, että ihmiset tekevät julkisuuden henkilöistä oletuksia, jotka eivät välttämättä pidä lainkaan paikkaansa.

– Julkisuus ei oikeasti ole kukkia, glitteriä ja iloisuutta. Olen nähnyt siitä huonot puolet, enkä halua sitä itselleni, hän sanoi.

Victoria Eerikäinen täyttää tänä vuonna 17 vuotta.