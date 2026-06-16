Martina Aitolehti ihastutti tyylillään julkkistapahtumassa.

Yrittäjä Martina Aitolehti oli paikalla Beazt fight night -tapahtumassa Tallinnassa viikonloppuna. Aitolehti on vaihtanut hiustyyliään platinanvaaleiksi, ja uusi tyyli on ihastuttanut naisen someseuraajien keskuudessa.

Aitolehti oli pukeutunut kamppailutapahtumaan ihonmyötäiseen mustaan mekkoon ja hiukset olivat vedetty wet look -tyyliin taakse. Eräs someseuraaja vertaakin Aitolehteä maailmantähteen.

– Kuin Geena Davis, elokuvasta Long kiss good night, eräs seuraaja kirjoittaa.

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Aitolehti oli mukana tänä keväänä Nelosen Erikoisjoukot-ohjelmassa ja hän läpäisi vaativan testin yhdessä radiojuontaja Joonas Vuorela.

– Helppoa se ei ollut. Oli kylmää, epämukavaa, ja jouduin kohtaamaan omat epävarmuudet sekä mörköni. Väsymys, kylmyys ja nälkä meinasivat ajoittain viedä järjen, mut silti koko ajan uskoin itseeni 100 prosenttia. Tämä matka oli niin paljon arvokkaampi kuin osasin odottaa, ja se tulee elämään minussa ikuisesti, Aitolehti kirjoitti Instagram-tilillään ohjelman päätyttyä.