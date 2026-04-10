Jone Nikula kertoo lopettaneensa tupakan polton.

Radioalan tekijät kokoontuivat palkitsemaan Suomen kaupallisen radion parhaimmistoa 10. huhtikuuta Espoon Hybridiareena Hypeen.

Radiojuontaja Jone Nikula kertoi MTV Uutisille saapuneensa paikalle Radiogaalaan vahtimaan, että Radio Citylle palkitaan vuoden radiokanavana.

– Meidän aamushow, Honkamikko ja Uusvuoren Ile lupasivat, että pöydät alkaa lentää, jos palkinto ei tule meille, Nikula sanoi.

Nikula palasi töihin Radio Cityyn sairauslomansa jälkeen maanantaina 30. maaliskuuta. Hän kertoi syyn pitkälle sairaspoissaololleen tammikuun lopulla saamansa sydänkohtaus.

Nikulan mukaan kohtaus ei ole syvästi hänen mielessään.

– Aina kun tekee mieli tupakkaa, se käy mielessä. Kun lääkäri on sen kieltänyt ja vaimo sitä vahtii, ei tässä ole vaihtoehtoja, piti raitistua.

Tupakan polttaminen loppui hänen kohdallaan kuin seinään.

– Se on aika helppoa, jos olet juuri saanut sydänkohtauksen ja sinulle on tehty ohitusleikkaus. Ei siinä pariin ensimmäiseen päivään käy mielessä, että pitäisi päästä röökille, hän sanoo.