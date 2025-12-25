Kaikissa laitteissa oli teknisiä puutteita, jotka voisivat johtaa sähköiskuun tai tulipaloon, kertoi Ruotsin sähköturvallisuusvirasto.
Ruotsissa annettiin joulun alla varoitus joululahjaksi saaduista tai annetuista sähkölaitteista, jotka on tilattu verkosta.
Laitteita testanneet ruotsalaisviranomaiset kehottivat tarkistamaan, täyttääkö esimerkiksi verkosta tilattu hiustenkuivaaja tai vedenkeitin turvallisuusvaatimuksia.
Ruotsin sähköturvallisuusvirasto testasi ennen joulua parikymmentä tuotetta eri yrityksiltä, jotka väittivät toimivansa EU:n alueella.
Kaikki tuotteet osoittautuivat kuitenkin testauksissa vaarallisiksi käyttää, eivätkä yritykset ilmeisesti toimineetkaan Euroopassa.
Kaikissa laitteissa oli teknisiä puutteita, jotka voisivat johtaa sähköiskuun tai tulipaloon, kertoi Ruotsin sähköturvallisuusviraston osastopäällikkö Per Samuelsson uutistoimisto TT:lle.
Sähköturvallisuusvirasto (Elsäkerhetsverket) on Ruotsissa viranomainen, joka vastaa teknisistä sähköturvallisuuskysymyksistä.
Lue myös:
Trump teki sen: Temu-tilaukset jyrkässä laskussa
Yllättävä tulos: Kuluttajaliitto selvitti keitä ovat "temuttajat"
Toimitettu Kiinasta, ei EU:sta
Ruotsin viranomaiset ottivat tarkistettavaksi 19 eri yritystä, joiden epäiltiin myyvän sähkötuotteita "dropshipping"-käytännölllä. Tuolloin yrityksellä ei oikeasti ole tuotetta omassa varastossaan.
Testaajat tilasivat kotiin 22 tuotetta, joista 18 saapui perille. Kun asiakas on ostanut tuotteen yrityksen verkkosivulta, tuote toimitetaankin asiakkaalle muilta kauppapaikoilta, kuten kiinalaiselta Temulta, Sheiniltä tai AliExpressiltä.
– Yritykset (esittivät) toimivansa Euroopassa, mutta kun saimme kotiin lähetetyt sähkötuotteet, ne olivat yleensä täysin eri lähettäjältä, yleensä kiinalaiselta, Samuelsson kertoi.
Hänen mukaansa yksikään tuotteista, kuten USB-latureista, parranajokoneista ja vedenkeittimistä, ei täyttänyt EU:n turvallisuusvaatimuksia.
– Huomasimme esimerkiksi, että tuotteet eivät kestä kuumuutta, ja että on olemassa riski, että tuotteen kuori sulaa ja alkaa palaa, Samuelsson sanoi.
Niin sanottu dropshipping -yrittäjyys on yleistynyt myös Suomessa, vaikka toimintatavalla on huono maine.
Dropshipping eli suoratoimitus on liiketoimintatapa, jossa verkkokauppa myy tuotteita, jota myyjällä ei ole fyysisessä varastossa. Sen sijaan yrittäjä hankkii tuotteen kolmannelta osapuolelta, useimmiten Kiinasta.