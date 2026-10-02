Vakavista taloussääntöjen rikkomuksista syytetty Manchester City valittaa ratkaisusta.
Jättiseura Manchester City vahvisti jättäneensä torstaina valituksen jalkapallon Englannin Valioliigan komission ratkaisusta.
Riippumaton komissio totesi Cityn syylliseksi syytteisiin 114 taloussääntörikkomuksesta yhdeksänä kautena 2009–18. Komissio katsoi Cityn tehneen yhteistyökumppaniensa kanssa näennäisiä sopimuksia kaupallisten tulojensa paisuttamiseen ja kulujensa pienentämiseen. Cityn katsottiin pyrkineen peittämään salaista rahoitusta 830,69 miljoonan punnan (969 miljoonan euron) edestä.
City ilmaisi katsovansa vakaasti, että päätös sisältää useita selkeitä ja merkittäviä virheitä lain, oikeusperiaatteiden ja tosiseikkojen osalta, eikä kestä tarkastelua.
– Seura on syytön Valioliigan esittämiin syytöksiin, ja tapaukseen liittyvien näkemystensä tueksi seuralla on kattava ja kiistaton todistusaineisto, City kirjoitti tiedotteessaan.
Mahdollisiin asiassa langetettaviin sanktioihin voivat kuulua pistevähennykset, sakot tai jopa seuran sulkeminen Valioliigasta.