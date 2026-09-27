Perjantaina raportoitiin, että valioliigajätti Manchester City on syyllinen yli sataan rikkomukseen. Mahdollinen putoamisuhka on nyt saanut seuran pitkäaikaisien kannattajien Gallagherien (Oasis) veljeksien reagoimaan.

Manchester City on ollut pitkään myrskyn silmässä, kun se on ollut tutkinnassa mahdollisten rikkomuksien vuoksi. Nyt vihdoin saatiin tieto, että seura on syyllinen 114 talousrikkomukseen. Manchester Cityä voi jopa uhata pudottaminen Valioliigasta.

Tuomio on iskenyt kovaa Oasis-tähti Noel Gallagheriin, joka on seuran suuri kannattaja. Hän ei usko, että City ansaitsee rangaistusta. Gallagher vetoaa jalkapallon kattojärjestöihin ja katsoo, etteivät fanit ja pelaajat saisivat joutumaan kärsimään johtoportaan toiminnasta.

– Meidän keskittymisemme kannattajina on kentän tapahtumissa ja tiedämme, mitä näimme. He voittivat kentällä. Johtoportaan huoneen tapahtumilla ei ole mitään tekemistä fanien tai pelaajien kanssa. Se, että jotkut kyseisistä pelaajista eivät ehkä olisi kuuluneet joukkueeseen, ei liity millään lailla faneihin, Gallagher sanoi Let Me Talk -podcastissa.

– Me olimme paikalla. Tiedämme, mitä näimme. Tahraako se suoritusta? Luultavasti muiden englantilaisten silmissä kyllä, mutta minä tiedän, mitä näin ja mitä tunsin, Gallagher totesi.

Gallagherin pikkuveli Liam Gallagher on myös seuran kannattaja. Hän toi oman kantansa esille sosiaalisessa mediassa.

– Osta ne vitun Oasis-lippusi ja lopeta tuon paskan jauhaminen, vitun idiootti, Liam Gallagher kirjoitti toimittaja Ben Jacobsin Manchester Cityä käsittelevän tekstin kommenttikenttään.