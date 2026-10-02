Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen valittiin perjantaina jatkokaudelle Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n hallitukseen.
Uusi hallituspesti ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hietanen on kuulunut IIHF:n hallitukseen vuodesta 2021 lähtien.
– On hienoa päästä jatkamaan töitä jääkiekon eteen kansainvälisellä tasolla. Isoina asioina näen lajin kiinnostavuuden kasvattamisen yleisesti sekä sen, miten jääkiekosta tulisi relevantti vaihtoehto myös tytöille – niin meillä Suomessa kuin muissakin maissa Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Molemmat vaativat onnistuakseen resursseja, Hietanen kommentoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.
Luc Tardifin jäätyä pois IIHF-johtajan paikalta, kongressi valitsi uudeksi puheenjohtajaksi saksalaisen Franz Reindlin, joka on istunut IIHF:n hallituksessa vuodesta 2016.
IIHF:n pääsihteerinä toimii Suomen jääkiekkoliiton entinen toimitusjohtaja Matti Nurminen.