Aleksander Barkovin jatkotutkimuksista on saatu uusi tieto.
NHL-sisäpiiritoimittaja Pierre LeBrun raportoi X:ssä, että Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov menee myöhemmin tänään magneettikuvaukseen.
Suomalaistähti loukkasi vasemman jalkansa kulmatilanteessa ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Barkovin jalka vääntyi, kun hän kaatui jään pintaan.
Keskushyökkääjä poistui jääkiekon NHL-kauden toisesta pelistään pettyneenä varusteitaan koppikäytävällä viskellen.
Magneettikuvauksessa voidaan selvittää vamman laatua ja vakavuutta.
Barkov oli koko viime NHL-kauden sivussa oikean jalan polvivamman takia.